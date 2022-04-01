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Суонси Сити - Мидлсбро 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
23 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Суонси Сити Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Мидлсбро, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Мидлсбро1 : 0Суонси Сити
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Суонси Сити2 : 1Мидлсбро
02.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Мидлсбро2 : 1Суонси Сити
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Мидлсбро0 : 3Суонси Сити
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Суонси Сити3 : 1Мидлсбро
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Суонси Сити3 : 1Мидлсбро
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Мидлсбро0 : 0Суонси Сити
02.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Суонси Сити0 : 0Мидлсбро
17.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 17 Мидлсбро3 : 0Суонси Сити
12.12.2012 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Суонси Сити1 : 0Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм41 86
2
Повышение
Борнмут40 76
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун42 72
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест40 70
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун42 68
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед42 66
7 Миллуолл42 64
8 Блэкберн Роверс42 63
9 Мидлсбро41 62
10 Куинз Парк Рейнджерс42 62
11 Ковентри Сити42 59
12 Суонси Сити41 58
13 Сток Сити42 58
14 Вест Бромвич Альбион42 57
15 Престон Норт Энд42 57
16 Блэкпул41 56
17 Кардифф Сити41 49
18 Бристоль Сити42 46
19 Бирмингем Сити42 45
20 Халл Сити42 44
21 Рединг42 38
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед42 31
23
Зона вылета
Барнсли41 29
24
Зона вылета
Дерби Каунти42 28

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