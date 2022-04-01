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Бирмингем Сити - Миллуолл 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
23 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Бирмингем Сити Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Миллуолл, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Англия Ли Бойер
Англия Гари Роуэтт
История личных встреч
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Миллуолл3 : 1Бирмингем Сити
17.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Миллуолл2 : 0Бирмингем Сити
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Бирмингем Сити0 : 0Миллуолл
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Миллуолл0 : 0Бирмингем Сити
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Бирмингем Сити1 : 1Миллуолл
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Бирмингем Сити0 : 2Миллуолл
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Миллуолл0 : 2Бирмингем Сити
17.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Бирмингем Сити0 : 1Миллуолл
21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Миллуолл2 : 0Бирмингем Сити
10.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Бирмингем Сити0 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм41 86
2
Повышение
Борнмут40 76
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун42 72
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест40 70
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун42 68
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед42 66
7 Миллуолл42 64
8 Блэкберн Роверс42 63
9 Мидлсбро41 62
10 Куинз Парк Рейнджерс42 62
11 Ковентри Сити42 59
12 Суонси Сити41 58
13 Сток Сити42 58
14 Вест Бромвич Альбион42 57
15 Престон Норт Энд42 57
16 Блэкпул41 56
17 Кардифф Сити41 49
18 Бристоль Сити42 46
19 Бирмингем Сити42 45
20 Халл Сити42 44
21 Рединг42 38
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед42 31
23
Зона вылета
Барнсли41 29
24
Зона вылета
Дерби Каунти42 28

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