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Борнмут - Фулхэм 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
23 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Борнмут Фулхэм

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Фулхэм, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Португалия Марку Силва
История личных встреч
03.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Фулхэм1 : 1Борнмут
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Борнмут0 : 1Фулхэм
27.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Фулхэм0 : 3Борнмут
06.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Фулхэм1 : 5Борнмут
26.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Борнмут2 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм41 86
2
Повышение
Борнмут40 76
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун42 72
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест40 70
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун42 68
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед42 66
7 Миллуолл42 64
8 Блэкберн Роверс42 63
9 Мидлсбро41 62
10 Куинз Парк Рейнджерс42 62
11 Ковентри Сити42 59
12 Суонси Сити41 58
13 Сток Сити42 58
14 Вест Бромвич Альбион42 57
15 Престон Норт Энд42 57
16 Блэкпул41 56
17 Кардифф Сити41 49
18 Бристоль Сити42 46
19 Бирмингем Сити42 45
20 Халл Сити42 44
21 Рединг42 38
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед42 31
23
Зона вылета
Барнсли41 29
24
Зона вылета
Дерби Каунти42 28

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