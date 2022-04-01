Халл Сити - Рединг 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
23 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Рединг, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Рединг
Рединг
Главные тренеры
|Шота Арвеладзе
История личных встреч
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 1
|08.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|1 : 1
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|2 : 1
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|3 : 1
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|3 : 0
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|0 : 0
|23.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|1 : 2
|16.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|41
|86
| 2
Повышение
|Борнмут
|40
|76
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|42
|72
| 4
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|40
|70
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|42
|68
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|42
|66
|7
|Миллуолл
|42
|64
|8
|Блэкберн Роверс
|42
|63
|9
|Мидлсбро
|41
|62
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|42
|62
|11
|Ковентри Сити
|42
|59
|12
|Суонси Сити
|41
|58
|13
|Сток Сити
|42
|58
|14
|Вест Бромвич Альбион
|42
|57
|15
|Престон Норт Энд
|42
|57
|16
|Блэкпул
|41
|56
|17
|Кардифф Сити
|41
|49
|18
|Бристоль Сити
|42
|46
|19
|Бирмингем Сити
|42
|45
|20
|Халл Сити
|42
|44
|21
|Рединг
|42
|38
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|42
|31
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|41
|29
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|42
|28