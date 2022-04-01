Энергетик-БГУ - Ислочь 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
23 апреля 2022, суббота. 13:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Ислочь, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
|Павел Петрович Родненок
|Артем Радков
История личных встреч
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|0 : 4
|03.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 1
|26.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|1 : 1
|23.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 2
|22.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|1 : 2
|03.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3
|11.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|4
|4
|0
|0
|10-0
|12
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|83,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гомель
|4
|3
|0
|1
|8-6
|9
|75,0
|4
|Неман
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|66,7
|5
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|66,7
|6
|Славия-Мозырь
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|50,0
|7
|Шахтёр С
|4
|1
|2
|1
|6-3
|5
|41,7
|8
|Слуцк
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|55,6
|9
|Минск
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|10
|Торпедо-БелАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-6
|3
|25,0
|11
|Ислочь
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|25,0
|12
|Арсенал
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
|13
|Витебск
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|16,7
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|16,7
| 15
Зона вылета
|Белшина
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|4
|0
|1
|3
|1-10
|1
|8,3
|17
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0