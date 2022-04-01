Свернуть список

Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
23 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Славия-Мозырь Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Главные тренеры
Беларусь Михаил Алексеевич Мартинович
Беларусь Дмитрий Васильевич Молош
История личных встреч
30.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Торпедо-БелАЗ2 : 0Славия-Мозырь
19.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Славия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
13.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Торпедо-БелАЗ4 : 2Славия-Мозырь
09.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Славия-Мозырь0 : 0Торпедо-БелАЗ
09.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Торпедо-БелАЗ1 : 1Славия-Мозырь
07.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Славия-Мозырь1 : 2Торпедо-БелАЗ
26.11.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Торпедо-БелАЗ2 : 0Славия-Мозырь
02.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Славия-Мозырь0 : 3Торпедо-БелАЗ
30.10.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Торпедо-БелАЗ2 : 0Славия-Мозырь
15.06.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Славия-Мозырь0 : 1Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ440010-012100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ43109-41083,3
3
Квалификация Лиги конференций
Гомель43018-6975,0
4 Неман42205-2866,7
5 Динамо Мн42204-2866,7
6 Славия-Мозырь42026-5650,0
7 Шахтёр С41216-3541,7
8 Слуцк31203-2555,6
9 Минск31112-2444,4
10 Торпедо-БелАЗ41032-6325,0
11 Ислочь40315-6325,0
12 Арсенал40222-4216,7
13 Витебск40222-7216,7
14
Стыковая зона
Динамо-Брест40225-7216,7
15
Зона вылета
Белшина40222-6216,7
16
Зона вылета
Днепр М40131-1018,3
17 Рух00000-000,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close