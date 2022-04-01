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Минск - Динамо-Брест 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
23 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Минск Динамо-Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо-Брест, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Динамо-Брест
Брест
Главные тренеры
Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
Беларусь Сергей Петрович Ковальчук
История личных встреч
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Динамо-Брест2 : 2Минск
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Минск1 : 0Динамо-Брест
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Минск1 : 2Динамо-Брест
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Динамо-Брест6 : 1Минск
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Динамо-Брест3 : 0Минск
03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест3 : 1Минск
05.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Минск1 : 2Динамо-Брест
01.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Динамо-Брест2 : 1Минск
27.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Минск3 : 3Динамо-Брест
30.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Динамо-Брест4 : 0Минск
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ440010-012100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ43109-41083,3
3
Квалификация Лиги конференций
Гомель43018-6975,0
4 Неман42205-2866,7
5 Динамо Мн42204-2866,7
6 Славия-Мозырь42026-5650,0
7 Шахтёр С41216-3541,7
8 Слуцк31203-2555,6
9 Минск31112-2444,4
10 Торпедо-БелАЗ41032-6325,0
11 Ислочь40315-6325,0
12 Арсенал40222-4216,7
13 Витебск40222-7216,7
14
Стыковая зона
Динамо-Брест40225-7216,7
15
Зона вылета
Белшина40222-6216,7
16
Зона вылета
Днепр М40131-1018,3
17 Рух00000-000,0

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