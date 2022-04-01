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Днепр М - Динамо Мн 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Днепр М Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Динамо Мн, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Динамо Мн
Минск
Главные тренеры
Беларусь Вячеслав Левчук
Беларусь Артём Викторович Челядинский
История личных встреч
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Днепр М0 : 3Динамо Мн
01.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Динамо Мн2 : 1Днепр М
30.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Динамо Мн2 : 1Днепр М
23.07.2017 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 1Днепр М
01.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Днепр М0 : 3Динамо Мн
11.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Динамо Мн3 : 0Днепр М
30.03.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Днепр М0 : 1Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ440010-012100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ43109-41083,3
3
Квалификация Лиги конференций
Гомель43018-6975,0
4 Неман42205-2866,7
5 Динамо Мн42204-2866,7
6 Славия-Мозырь42026-5650,0
7 Шахтёр С41216-3541,7
8 Слуцк31203-2555,6
9 Минск31112-2444,4
10 Торпедо-БелАЗ41032-6325,0
11 Ислочь40315-6325,0
12 Арсенал40222-4216,7
13 Витебск40222-7216,7
14
Стыковая зона
Динамо-Брест40225-7216,7
15
Зона вылета
Белшина40222-6216,7
16
Зона вылета
Днепр М40131-1018,3
17 Рух00000-000,0

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