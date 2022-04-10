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Аризона Койотс - Вашингтон Кэпиталз 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
23 апреля 2022, суббота. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Вашингтон Кэпиталз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
СШАПитер Лавиолетт
История личных встреч
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 0Аризона Койотс
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Вашингтон Кэпиталз
12.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 БАризона Койотс
07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Вашингтон Кэпиталз
12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Аризона Койотс
23.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
07.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТАризона Койотс
01.04.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 3Вашингтон Кэпиталз
26.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1Аризона Койотс
03.04.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 0Вашингтон Кэпиталз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Колорадо Эвеланш7745641516298-21211675,3
3 Каролина Харрикейнз7844512620260-19210869,2
4 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс7843443321244-19410869,2
6 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
7 Миннесота Уайлд7735954321289-23810568,2
8 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
9 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
10 Бостон Брюинз7736922325236-2099964,3
11 Питтсбург Пингвинз7835637423258-2159963,5
12 Вашингтон Кэпиталз7734452923266-2299763,0
13 Эдмонтон Ойлерз7736541526269-2379662,3
14 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
15 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
16 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
17 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
18 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
19 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
20 Нью-Йорк Айлендерс7732126432213-2198051,9
21 Коламбус Блю Джекетс7724742436247-2857649,4
22 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
23 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
24 Баффало Сэйбрз7924333838224-2807144,9
25 Детройт Ред Уингз7819832838220-2997044,9
26 Оттава Сенаторз7724322541210-2516542,2
27 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
28 Нью-Джерси Дэвилз7719535243236-2856139,6
29 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
30 Сиэтл Кракен7622131544200-2625838,2
31 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
32 Аризона Койотс7716514249189-2965032,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Каролина Харрикейнз7844512620260-19210869,2
3 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс7843443321244-19410869,2
5 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
6 Бостон Брюинз7736922325236-2099964,3
7 Питтсбург Пингвинз7835637423258-2159963,5
8 Вашингтон Кэпиталз7734452923266-2299763,0
9 Нью-Йорк Айлендерс7732126432213-2198051,9
10 Коламбус Блю Джекетс7724742436247-2857649,4
11 Баффало Сэйбрз7924333838224-2807144,9
12 Детройт Ред Уингз7819832838220-2997044,9
13 Оттава Сенаторз7724322541210-2516542,2
14 Нью-Джерси Дэвилз7719535243236-2856139,6
15 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
16 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7745641516298-21211675,3
2 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
3 Миннесота Уайлд7735954321289-23810568,2
4 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
5 Эдмонтон Ойлерз7736541526269-2379662,3
6 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
7 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
8 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
9 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
10 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
11 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
12 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
13 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
14 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
15 Сиэтл Кракен7622131544200-2625838,2
16 Аризона Койотс7716514249189-2965032,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7844512620260-19210869,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс7843443321244-19410869,2
3 Питтсбург Пингвинз7835637423258-2159963,5
4 Вашингтон Кэпиталз7734452923266-2299763,0
5 Нью-Йорк Айлендерс7732126432213-2198051,9
6 Коламбус Блю Джекетс7724742436247-2857649,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7719535243236-2856139,6
8 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
4 Бостон Брюинз7736922325236-2099964,3
5 Баффало Сэйбрз7924333838224-2807144,9
6 Детройт Ред Уингз7819832838220-2997044,9
7 Оттава Сенаторз7724322541210-2516542,2
8 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7745641516298-21211675,3
2 Миннесота Уайлд7735954321289-23810568,2
3 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
4 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
5 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
6 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
7 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
8 Аризона Койотс7716514249189-2965032,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
2 Эдмонтон Ойлерз7736541526269-2379662,3
3 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
4 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
5 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
6 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
7 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
8 Сиэтл Кракен7622131544200-2625838,2

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