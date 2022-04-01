Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 23 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Майк Салливан
История личных встреч
|28.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|11 : 2
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2 Б
|03.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1 Б
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|18.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|77
|41
|12
|3
|4
|2
|15
|325-222
|118
|76,6
|2
|Колорадо Эвеланш
|77
|45
|6
|4
|1
|5
|16
|298-212
|116
|75,3
|3
|Каролина Харрикейнз
|78
|44
|5
|1
|2
|6
|20
|260-192
|108
|69,2
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|43
|6
|2
|1
|5
|21
|301-245
|108
|69,2
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|43
|4
|4
|3
|3
|21
|244-194
|108
|69,2
|6
|Калгари Флэймз
|78
|43
|3
|2
|2
|8
|20
|279-195
|106
|67,9
|7
|Миннесота Уайлд
|77
|35
|9
|5
|4
|3
|21
|289-238
|105
|68,2
|8
|Сент-Луис Блюз
|78
|42
|3
|2
|3
|8
|20
|293-223
|105
|67,3
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|35
|10
|2
|5
|3
|22
|261-217
|102
|66,2
|10
|Бостон Брюинз
|77
|36
|9
|2
|2
|3
|25
|236-209
|99
|64,3
|11
|Питтсбург Пингвинз
|78
|35
|6
|3
|7
|4
|23
|258-215
|99
|63,5
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|34
|4
|5
|2
|9
|23
|266-229
|97
|63,0
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|36
|5
|4
|1
|5
|26
|269-237
|96
|62,3
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|79
|33
|5
|4
|4
|6
|27
|228-228
|94
|59,5
|15
|Нэшвилл Предаторз
|77
|35
|6
|3
|2
|3
|28
|247-227
|93
|60,4
|16
|Даллас Старз
|78
|29
|10
|4
|2
|3
|30
|225-236
|91
|58,3
|17
|Вегас Голден Найтс
|78
|33
|5
|4
|1
|4
|31
|250-232
|89
|57,1
|18
|Ванкувер Кэнакс
|78
|31
|4
|3
|4
|7
|29
|236-223
|87
|55,8
|19
|Виннипег Джетс
|78
|28
|5
|2
|4
|7
|32
|237-252
|81
|51,9
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|32
|1
|2
|6
|4
|32
|213-219
|80
|51,9
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|77
|24
|7
|4
|2
|4
|36
|247-285
|76
|49,4
|22
|Анахайм Дакс
|78
|21
|5
|4
|5
|9
|34
|220-255
|74
|47,4
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|21
|7
|2
|3
|9
|35
|199-246
|72
|46,8
|24
|Баффало Сэйбрз
|79
|24
|3
|3
|3
|8
|38
|224-280
|71
|44,9
|25
|Детройт Ред Уингз
|78
|19
|8
|3
|2
|8
|38
|220-299
|70
|44,9
|26
|Оттава Сенаторз
|77
|24
|3
|2
|2
|5
|41
|210-251
|65
|42,2
|27
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|15
|6
|5
|2
|9
|41
|209-280
|63
|40,4
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|77
|19
|5
|3
|5
|2
|43
|236-285
|61
|39,6
|29
|Филадельфия Флайерз
|78
|19
|4
|1
|4
|7
|43
|204-286
|59
|37,8
|30
|Сиэтл Кракен
|76
|22
|1
|3
|1
|5
|44
|200-262
|58
|38,2
|31
|Монреаль Канадиенс
|78
|14
|3
|3
|2
|9
|47
|200-303
|51
|32,7
|32
|Аризона Койотс
|77
|16
|5
|1
|4
|2
|49
|189-296
|50
|32,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|77
|41
|12
|3
|4
|2
|15
|325-222
|118
|76,6
|2
|Каролина Харрикейнз
|78
|44
|5
|1
|2
|6
|20
|260-192
|108
|69,2
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|43
|6
|2
|1
|5
|21
|301-245
|108
|69,2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|43
|4
|4
|3
|3
|21
|244-194
|108
|69,2
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|35
|10
|2
|5
|3
|22
|261-217
|102
|66,2
|6
|Бостон Брюинз
|77
|36
|9
|2
|2
|3
|25
|236-209
|99
|64,3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|78
|35
|6
|3
|7
|4
|23
|258-215
|99
|63,5
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|34
|4
|5
|2
|9
|23
|266-229
|97
|63,0
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|32
|1
|2
|6
|4
|32
|213-219
|80
|51,9
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|77
|24
|7
|4
|2
|4
|36
|247-285
|76
|49,4
|11
|Баффало Сэйбрз
|79
|24
|3
|3
|3
|8
|38
|224-280
|71
|44,9
|12
|Детройт Ред Уингз
|78
|19
|8
|3
|2
|8
|38
|220-299
|70
|44,9
|13
|Оттава Сенаторз
|77
|24
|3
|2
|2
|5
|41
|210-251
|65
|42,2
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|77
|19
|5
|3
|5
|2
|43
|236-285
|61
|39,6
|15
|Филадельфия Флайерз
|78
|19
|4
|1
|4
|7
|43
|204-286
|59
|37,8
|16
|Монреаль Канадиенс
|78
|14
|3
|3
|2
|9
|47
|200-303
|51
|32,7
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|77
|45
|6
|4
|1
|5
|16
|298-212
|116
|75,3
|2
|Калгари Флэймз
|78
|43
|3
|2
|2
|8
|20
|279-195
|106
|67,9
|3
|Миннесота Уайлд
|77
|35
|9
|5
|4
|3
|21
|289-238
|105
|68,2
|4
|Сент-Луис Блюз
|78
|42
|3
|2
|3
|8
|20
|293-223
|105
|67,3
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|36
|5
|4
|1
|5
|26
|269-237
|96
|62,3
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|79
|33
|5
|4
|4
|6
|27
|228-228
|94
|59,5
|7
|Нэшвилл Предаторз
|77
|35
|6
|3
|2
|3
|28
|247-227
|93
|60,4
|8
|Даллас Старз
|78
|29
|10
|4
|2
|3
|30
|225-236
|91
|58,3
|9
|Вегас Голден Найтс
|78
|33
|5
|4
|1
|4
|31
|250-232
|89
|57,1
|10
|Ванкувер Кэнакс
|78
|31
|4
|3
|4
|7
|29
|236-223
|87
|55,8
|11
|Виннипег Джетс
|78
|28
|5
|2
|4
|7
|32
|237-252
|81
|51,9
|12
|Анахайм Дакс
|78
|21
|5
|4
|5
|9
|34
|220-255
|74
|47,4
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|21
|7
|2
|3
|9
|35
|199-246
|72
|46,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|15
|6
|5
|2
|9
|41
|209-280
|63
|40,4
|15
|Сиэтл Кракен
|76
|22
|1
|3
|1
|5
|44
|200-262
|58
|38,2
|16
|Аризона Койотс
|77
|16
|5
|1
|4
|2
|49
|189-296
|50
|32,5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|78
|44
|5
|1
|2
|6
|20
|260-192
|108
|69,2
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|43
|4
|4
|3
|3
|21
|244-194
|108
|69,2
|3
|Питтсбург Пингвинз
|78
|35
|6
|3
|7
|4
|23
|258-215
|99
|63,5
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|34
|4
|5
|2
|9
|23
|266-229
|97
|63,0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|32
|1
|2
|6
|4
|32
|213-219
|80
|51,9
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|77
|24
|7
|4
|2
|4
|36
|247-285
|76
|49,4
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|77
|19
|5
|3
|5
|2
|43
|236-285
|61
|39,6
|8
|Филадельфия Флайерз
|78
|19
|4
|1
|4
|7
|43
|204-286
|59
|37,8
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|77
|41
|12
|3
|4
|2
|15
|325-222
|118
|76,6
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|43
|6
|2
|1
|5
|21
|301-245
|108
|69,2
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|35
|10
|2
|5
|3
|22
|261-217
|102
|66,2
|4
|Бостон Брюинз
|77
|36
|9
|2
|2
|3
|25
|236-209
|99
|64,3
|5
|Баффало Сэйбрз
|79
|24
|3
|3
|3
|8
|38
|224-280
|71
|44,9
|6
|Детройт Ред Уингз
|78
|19
|8
|3
|2
|8
|38
|220-299
|70
|44,9
|7
|Оттава Сенаторз
|77
|24
|3
|2
|2
|5
|41
|210-251
|65
|42,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|78
|14
|3
|3
|2
|9
|47
|200-303
|51
|32,7
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|77
|45
|6
|4
|1
|5
|16
|298-212
|116
|75,3
|2
|Миннесота Уайлд
|77
|35
|9
|5
|4
|3
|21
|289-238
|105
|68,2
|3
|Сент-Луис Блюз
|78
|42
|3
|2
|3
|8
|20
|293-223
|105
|67,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|77
|35
|6
|3
|2
|3
|28
|247-227
|93
|60,4
|5
|Даллас Старз
|78
|29
|10
|4
|2
|3
|30
|225-236
|91
|58,3
|6
|Виннипег Джетс
|78
|28
|5
|2
|4
|7
|32
|237-252
|81
|51,9
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|15
|6
|5
|2
|9
|41
|209-280
|63
|40,4
|8
|Аризона Койотс
|77
|16
|5
|1
|4
|2
|49
|189-296
|50
|32,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|78
|43
|3
|2
|2
|8
|20
|279-195
|106
|67,9
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|36
|5
|4
|1
|5
|26
|269-237
|96
|62,3
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|79
|33
|5
|4
|4
|6
|27
|228-228
|94
|59,5
|4
|Вегас Голден Найтс
|78
|33
|5
|4
|1
|4
|31
|250-232
|89
|57,1
|5
|Ванкувер Кэнакс
|78
|31
|4
|3
|4
|7
|29
|236-223
|87
|55,8
|6
|Анахайм Дакс
|78
|21
|5
|4
|5
|9
|34
|220-255
|74
|47,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|21
|7
|2
|3
|9
|35
|199-246
|72
|46,8
|8
|Сиэтл Кракен
|76
|22
|1
|3
|1
|5
|44
|200-262
|58
|38,2