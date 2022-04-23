Гран-при Эмилии-Романьи прямая трансляция 23 апреля 2022 Квалификация смотреть онлайн
Арена: Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)Этап 4, Имола, Италия. Гран-при Эмилии-Романьи. Спринт-квалификация
23 апреля 2022, суббота. 17:30 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Эмилии-Романьи - Квалификация, которое состоится 23 апреля 2022 года в 17:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 04, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.