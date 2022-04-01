Рубин - Арсенал 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
24 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 26-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Арсенал, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Леонид Викторович Слуцкий
|Миодраг Божович
История личных встреч
|30.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 3
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 4
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|3 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 1
|18.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 0
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 0
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 2
|18.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 0
|29.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 1
|30.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Рубин» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|73,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|69,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|58,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|57,3
|5
|Локомотив М
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|54,7
|6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|54,2
|7
|Крылья Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|50,7
|8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|42,7
|9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|41,3
|10
|Спартак М
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|41,3
|11
|Нижний Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|35,9
|12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|34,7
| 13
Стыковая зона
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|30,8
| 15
Зона вылета
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|28,2
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|28,0