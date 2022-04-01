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ЦСКА - Динамо М 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
24 апреля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
ЦСКА Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М2 : 1ЦСКА
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М3 : 2ЦСКА
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 ЦСКА3 : 1Динамо М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 0ЦСКА
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА0 : 1Динамо М
05.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 2Динамо М
03.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М0 : 0ЦСКА
09.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 2Динамо М
23.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М0 : 0ЦСКА
24.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: ЦСКА — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит25167258-245573,3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М25164545-245269,3
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА25135737-254458,7
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи25134839-274357,3
5 Локомотив М25118637-324154,7
6 Краснодар24116735-243954,2
7 Крылья Советов25115932-263850,7
8 Ахмат251021329-343242,7
9 Ростов25871041-423141,3
10 Спартак М25871028-333141,3
11 Нижний Новгород26771223-362835,9
12 Рубин25751332-442634,7
13
Стыковая зона
Химки255101026-412533,3
14
Стыковая зона
Урал26591218-292430,8
15
Зона вылета
Уфа264101224-372228,2
16
Зона вылета
Арсенал25561425-512128,0

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