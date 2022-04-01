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Брайтон - Саутгемптон 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
24 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
04.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Саутгемптон1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Саутгемптон
16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Саутгемптон
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
17.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Саутгемптон2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити33255380-218080,8
2
Лига чемпионов
Ливерпуль32237283-227679,2
3
Лига чемпионов
Челси31188566-276266,7
4
Лига чемпионов
Арсенал331931152-406060,6
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур321831156-385759,4
6 Манчестер Юнайтед341591053-515452,9
7 Вест Хэм Юнайтед331571152-435252,5
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Ньюкасл Юнайтед3411101340-554342,2
10 Лестер Сити321191247-514243,8
11 Брайтон энд Хоув Альбион339131129-404040,4
12 Брентфорд331161641-493939,4
13 Саутгемптон339121238-543939,4
14 Кристал Пэлас328131143-413738,5
15 Астон Вилла321141742-463738,5
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон31851834-532931,2
18
Зона вылета
Бёрнли325131428-452829,2
19
Зона вылета
Уотфорд33642331-672222,2
20
Зона вылета
Норвич Сити33562222-692121,2

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