Ливерпуль - Эвертон 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
24 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Эвертон, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 4
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 0
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|5 : 2
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 0
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 0
|05.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|80,8
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|79,2
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|60,6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|59,4
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|15
|9
|10
|53-51
|54
|52,9
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|52,5
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|51,0
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|42,2
|10
|Лестер Сити
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|43,8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|40,4
|12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|39,4
|13
|Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|39,4
|14
|Кристал Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|38,5
|15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|38,5
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|34,4
|17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|31,2
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|5
|13
|14
|28-45
|28
|29,2
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|22,2
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
|21,2