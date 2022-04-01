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Барселона - Райо Вальекано 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
24 апреля 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Барселона Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Андони Ираола
История личных встреч
27.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Райо Вальекано1 : 0Барселона
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано1 : 2Барселона
09.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Барселона3 : 1Райо Вальекано
03.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Райо Вальекано2 : 3Барселона
03.03.2016 Испания - Примера Тур 27 Райо Вальекано1 : 5Барселона
17.10.2015 Испания - Примера Тур 8 Барселона5 : 2Райо Вальекано
08.03.2015 Испания - Примера Тур 26 Барселона6 : 1Райо Вальекано
04.10.2014 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано0 : 2Барселона
15.02.2014 Испания - Примера Тур 24 Барселона6 : 0Райо Вальекано
21.09.2013 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано0 : 4Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид33246369-297878,8
2
Лига чемпионов
Барселона32189561-326365,6
3
Лига чемпионов
Севилья331712449-276363,6
4
Лига чемпионов
Атлетико М33187859-396161,6
5
Лига Европы
Бетис331761056-385757,6
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад331510832-315555,6
7 Вильярреал331410953-315252,5
8 Атлетик Б331212939-344848,5
9 Осасуна331281334-444444,4
10 Валенсия3310121144-484242,4
11 Эспаньол331091437-453939,4
12 Сельта331091436-373939,4
13 Эльче331081536-443838,4
14 Райо Вальекано321071533-383738,5
15 Хетафе338111431-373535,4
16 Мальорка33881729-543232,3
17 Кадис336131429-463131,3
18
Зона вылета
Гранада336121536-563030,3
19
Зона вылета
Леванте335101841-652525,3
20
Зона вылета
Алавес33672026-552525,3

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