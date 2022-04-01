Барселона - Райо Вальекано 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
24 апреля 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Райо Вальекано, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Андони Ираола
История личных встреч
|27.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|3 : 1
|03.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 3
|03.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 5
|17.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 8
|5 : 2
|08.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 26
|6 : 1
|04.10.2014
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|15.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|6 : 0
|21.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|78,8
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|18
|9
|5
|61-32
|63
|65,6
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|33
|17
|12
|4
|49-27
|63
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|61,6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|57,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|55,6
|7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|52,5
|8
|Атлетик Б
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|48,5
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|44,4
|10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|42,4
|11
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|39,4
|12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|39,4
|13
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|38,4
|14
|Райо Вальекано
|32
|10
|7
|15
|33-38
|37
|38,5
|15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|35,4
|16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|32,3
|17
|Кадис
|33
|6
|13
|14
|29-46
|31
|31,3
| 18
Зона вылета
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|30,3
| 19
Зона вылета
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
|25,3
| 20
Зона вылета
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|25,3