Герта - Штутгарт 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
24 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Германия - Бундеслига, 31-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Штутгарт, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Феликс Магат
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|05.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 2
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 1
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 2
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 1
|15.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 0
|19.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 0
|13.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 0
|12.09.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 1
|06.03.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|80,0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|70,0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|59,1
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|58,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|55,9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|53,8
|7
|Кёльн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|52,7
|8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|49,5
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|43,0
|10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|41,9
|11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|40,9
|12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|39,8
|13
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|40,0
|14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|35,6
|15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|32,2
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|31,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|28,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
|18,3