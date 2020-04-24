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Герта - Штутгарт 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
24 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Германия - Бундеслига, 31-й тур
Герта Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Штутгарт, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Феликс Магат
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
05.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Штутгарт2 : 2Герта
13.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Штутгарт1 : 1Герта
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта0 : 2Штутгарт
04.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта3 : 1Штутгарт
15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт2 : 1Герта
13.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Штутгарт1 : 0Герта
19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Герта2 : 0Штутгарт
13.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 21 Штутгарт2 : 0Герта
12.09.2015 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта2 : 1Штутгарт
06.03.2015 Германия - Бундеслига Тур 24 Штутгарт0 : 0Герта
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария30233489-297280,0
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30203776-436370,0
3
Лига чемпионов
Байер31167872-445559,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31166966-335458,1
5
Лига Европы
Фрайбург311410752-375255,9
6
Квалификация Лиги конференций
Унион31148942-405053,8
7 Кёльн311310847-454952,7
8 Хоффенхайм311371152-474649,5
9 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
10 Майнц311161443-413941,9
11 Боруссия М311081345-583840,9
12 Вольфсбург311141639-513739,8
13 Бохум301061430-433640,0
14 Аугсбург30881434-473235,6
15 Герта30851732-662932,2
16
Стыковая зона
Штутгарт306101436-532831,1
17
Зона вылета
Арминия315111524-492628,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт31382025-761718,3

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