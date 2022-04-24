Лацио - Милан 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
24 апреля 2022, воскресенье. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Милан, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Милан
Милан
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|09.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 2
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 3
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|24.04.2019
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|13.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 0
|26.02.2019
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|71,7
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|71,9
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|20
|7
|6
|59-27
|67
|67,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|63,6
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|17
|7
|9
|54-37
|58
|58,6
| 6
Лига Европы
|Лацио
|33
|16
|8
|9
|65-48
|56
|56,6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|32
|17
|5
|10
|53-40
|56
|58,3
|8
|Аталанта
|33
|15
|9
|9
|57-39
|54
|54,5
|9
|Верона
|33
|13
|9
|11
|58-50
|48
|48,5
|10
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|46,5
|11
|Торино
|33
|11
|10
|12
|38-32
|43
|43,4
|12
|Удинезе
|32
|9
|12
|11
|47-50
|39
|40,6
|13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|39,6
|14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|34,3
|15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|32,4
|16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|29,3
|17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|28,3
| 18
Зона вылета
|Салернитана
|32
|5
|7
|20
|26-69
|22
|22,9
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|22,2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|33
|5
|7
|21
|27-61
|22
|22,2