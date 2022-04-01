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Эмполи - Наполи 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
24 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 34-й тур
Эмполи Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Наполи, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Наполи0 : 1Эмполи
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 2Эмполи
03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Эмполи2 : 1Наполи
02.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Наполи5 : 1Эмполи
19.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Эмполи2 : 3Наполи
26.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Наполи2 : 0Эмполи
31.01.2016 Италия - Серия А Тур 22 Наполи5 : 1Эмполи
13.09.2015 Италия - Серия А Тур 3 Эмполи2 : 2Наполи
30.04.2015 Италия - Серия А Тур 33 Эмполи4 : 2Наполи
07.12.2014 Италия - Серия А Тур 14 Наполи2 : 2Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан33218458-297171,7
2
Лига чемпионов
Интер М32209368-256971,9
3
Лига чемпионов
Наполи33207659-276767,7
4
Лига чемпионов
Ювентус33189650-296363,6
5
Лига Европы
Рома33177954-375858,6
6
Лига Европы
Лацио33168965-485656,6
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина321751053-405658,3
8 Аталанта33159957-395454,5
9 Верона331391158-504848,5
10 Сассуоло3312101158-534646,5
11 Торино3311101238-324343,4
12 Удинезе329121147-503940,6
13 Болонья321081435-453839,6
14 Эмполи338101542-603434,3
15 Специя34961934-593332,4
16 Сампдория33852040-562929,3
17 Кальяри336101731-612828,3
18
Зона вылета
Салернитана32572026-692222,9
19
Зона вылета
Дженоа332161524-542222,2
20
Зона вылета
Венеция33572127-612222,2

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