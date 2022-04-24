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Ренн - Лорьян 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
24 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Франция - Лига 1, 34-й тур
Ренн Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лорьян, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
18.12.2021 Кубок Франции 1/32 финала Ренн1 : 0Лорьян
28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян0 : 2Ренн
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Ренн1 : 1Лорьян
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян0 : 3Ренн
25.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн1 : 0Лорьян
29.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян2 : 1Ренн
26.10.2016 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ренн3 : 2Лорьян
09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн2 : 2Лорьян
24.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 11 Лорьян1 : 1Ренн
04.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 31 Лорьян0 : 3Ренн
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33245475-307777,8
2
Лига чемпионов
Марсель33188755-336262,6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн331751170-365656,6
4
Лига Европы
Страсбург331511755-355656,6
5
Квалификация Лиги конференций
Монако33168951-345656,6
6 Ницца331671042-2954-155,6
7 Ланс331581052-415353,5
8 Лион341411956-4552-152,0
9 Лилль331212941-404848,5
10 Нант331381243-384747,5
11 Монпелье341261646-514241,2
12 Брест331191342-484242,4
13 Реймс339131136-364040,4
14 Анже338101536-493434,3
15 Лорьян338101533-523434,3
16 Труа33891630-463333,3
17 Клермон33881733-613232,3
18
Стыковая зона
Сент-Этьен337101637-643131,3
19
Зона вылета
Бордо335121644-792727,3
20
Зона вылета
Метц334121729-592424,2

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