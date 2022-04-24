Ницца - Труа 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
24 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Франция - Лига 1, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Труа, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Труа
Труа
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Брюно Ирл
История личных встреч
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 2
|11.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 2
|05.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 1
|15.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|3 : 3
|28.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 1
|08.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|10.02.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 0
|16.09.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|24
|5
|4
|75-30
|77
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|33
|18
|8
|7
|55-33
|62
|62,6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|70-36
|56
|56,6
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|33
|15
|11
|7
|55-35
|56
|56,6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|56,6
|6
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|-1
|55,6
|7
|Ланс
|33
|15
|8
|10
|52-41
|53
|53,5
|8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|-1
|52,0
|9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|48,5
|10
|Нант
|33
|13
|8
|12
|43-38
|47
|47,5
|11
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|41,2
|12
|Брест
|33
|11
|9
|13
|42-48
|42
|42,4
|13
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|40,4
|14
|Анже
|33
|8
|10
|15
|36-49
|34
|34,3
|15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|34,3
|16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|33,3
|17
|Клермон
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|32,3
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|31,3
| 19
Зона вылета
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|27,3
| 20
Зона вылета
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
|24,2