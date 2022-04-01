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Фейеноорд - Утрехт 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
24 апреля 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Фейеноорд Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Утрехт3 : 1Фейеноорд
23.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал Фейеноорд2 : 0Утрехт
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Утрехт1 : 2Фейеноорд
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Фейеноорд1 : 1Утрехт
22.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Утрехт1 : 2Фейеноорд
18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Фейеноорд1 : 1Утрехт
31.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Утрехт3 : 2Фейеноорд
20.12.2018 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд1 : 0Утрехт
23.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Фейеноорд1 : 0Утрехт
15.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Фейеноорд3 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс30 75
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен29 68
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд29 61
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте30 61
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар29 55
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс29 44
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт29 42
8 Гронинген29 36
9 Гоу Эхед Иглс29 36
10 НЕК Неймеген30 35
11 Херенвен29 34
12 Камбюр29 33
13 Хераклес29 30
14 Валвейк29 28
15 Фортуна29 26
16
Стыковая зона
Спарта30 25
17
Зона вылета
ПЕК Зволле29 23
18
Зона вылета
Виллем II29 23

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