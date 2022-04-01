Фейеноорд - Утрехт 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
24 апреля 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
|Арне Слот
История личных встреч
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|3 : 1
|23.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - финал
|2 : 0
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|1 : 2
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 1
|22.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|1 : 2
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 1
|31.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|3 : 2
|20.12.2018
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 0
|23.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|1 : 0
|15.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|30
|75
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|68
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|29
|61
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|30
|61
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|29
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|8
|Гронинген
|29
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|29
|36
|10
|НЕК Неймеген
|30
|35
|11
|Херенвен
|29
|34
|12
|Камбюр
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|30
|14
|Валвейк
|29
|28
|15
|Фортуна
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|30
|25
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|29
|23
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|29
|23