Онлайн трансляции
Воскресенье 24 апреля

02:00  ru Оттава - Монреаль 02:00  ru Тампа - Нэшвилл 02:00  ru Флорида - Торонто
02:30  ru Бруклин - Бостон 03:00  ru Даллас - Сиэтл 03:00  ru Сан-Хосе - Чикаго 05:00  ru Аризона - Сент-Луис
05:00  ru Калгари - Ванкувер 05:00  ru Миннесота - Мемфис 05:30  ru Лос-Анджелес - Анахайм
13:30  ru Салернитана - Фиорентина 14:00  ru Рубин - Арсенал 14:00  ru Химки - Крылья Советов 14:00  ru Ренн - Лорьян
15:30  ru Фейеноорд - Утрехт 16:00  ru Брайтон - Саутгемптон 16:00  ru Бёрнли - Вулверхэмптон 16:00  ru Челси - Вест Хэм
16:00  ru Эмполи - Наполи 16:00  ru Болонья - Удинезе 16:00  ru Метц - Брест 16:00  ru Клермон - Анже
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16:30  ru Бохум - Аугсбург 16:30  ru ЦСКА - Металлург Мг 18:00  ru Лилль - Страсбург 18:30  ru Ливерпуль - Эвертон
18:30  ru Герта - Штутгарт 19:00  ru Дженоа - Кальяри 19:30  ru ЦСКА - Динамо М 20:00  ru Коламбус - Эдмонтон
20:00  ru Айлендерс - Каролина 20:00  ru Нью-Джерси - Детройт 20:00  ru Чикаго - Милуоки 21:45  ru Лацио - Милан
21:45  ru Реймс - Марсель 22:00  ru Барселона - Райо Вальекано 22:30  ru Денвер - Голден Стэйт 23:00  ru Филадельфия - Питтсбург
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Оттава Сенаторз - Монреаль Канадиенс 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Монреаль Канадиенс
Монреаль
31ШвецияврАнтон Форсберг
32ШвецияврФилип Густавссон
2РоссиязщАртём Зуб
5КанадазщНик Холден
15КанадазщМайкл Дель Зотто
22РоссиязщНикита Зайцев
23КанадазщТрэвис Хэмоник
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
7СШАнпБрэди Ткачук
9СШАнпДжош Норрис
10КанаданпАлекс Форментон
16СШАнпОстин Уотсон
17СШАнпАдам Годетт
18ГерманиянпТим Штюцле
19КанаданпДрейк Батерсон
27СШАнпДилан Гэмбрелл
28КанаданпКоннор Браун
45КанаданпПаркер Келли
47СШАнпМарк Кастелиц
71КанаданпКрис Тирни
31КанадаврКэри Прайс
35КанадаврСэм Монтембо
20СШАзщКрис Уайдман
26СШАзщДжефф Питри
27РоссиязщАлександр Романов
43КанадазщКейл Клаг
44КанадазщДжоэль Эдмундсон
58КанадазщДэвид Савар
11КанаданпБрендан Галлахер
14КанаданпНик Судзуки
17КанаданпДжош Андерсон
22СШАнпКоул Кофилд
24СШАнпТайлер Питлик
25СШАнпРайан Пилинг
28СШАнпКристиан Дворак
32СШАнпРем Питлик
49КанаданпРафаэль Арве-Пинар
68КанаданпМайк Хоффман
71КанаданпДжейк Эванс
85КанаданпМэтью Перро
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
История личных встреч
06.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 6Оттава Сенаторз
20.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 1Оттава Сенаторз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2Монреаль Канадиенс
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс4 : 5 БОттава Сенаторз
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс2 : 1 БОттава Сенаторз
02.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз7 : 2 БМонреаль Канадиенс
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 1Монреаль Канадиенс
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТОттава Сенаторз
17.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 4Оттава Сенаторз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 6Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
3 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
4 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
6 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
7 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
8 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
9 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
10 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
11 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
12 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
13 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
14 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
15 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
16 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
17 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
18 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
19 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
20 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
21 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
22 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
23 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
24 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
25 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
26 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
27 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
28 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
29 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
30 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7
31 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
32 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
3 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
6 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
7 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
8 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
10 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
11 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
12 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
13 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
14 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
15 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
16 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
4 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
5 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
6 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
7 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
8 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
9 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
10 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
11 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
12 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
13 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
14 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
15 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7
16 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
3 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
4 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
6 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
8 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
4 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
5 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
6 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
7 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
8 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
4 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
5 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
6 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
7 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
8 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
2 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
3 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
4 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
5 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
6 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
7 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
8 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7

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