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Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
24 апреля 2022, воскресенье. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
Канада Майк Йео (и.о.)
США Майк Салливан
История личных встреч
16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 6Питтсбург Пингвинз
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 7Питтсбург Пингвинз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз7 : 2Питтсбург Пингвинз
16.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2 БФиладельфия Флайерз
06.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3Филадельфия Флайерз
05.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Филадельфия Флайерз
03.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Филадельфия Флайерз
16.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2Питтсбург Пингвинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
3 Каролина Харрикейнз7844512620260-19210869,2
4 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс7843443321244-19410869,2
6 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
7 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
8 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
9 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
10 Бостон Брюинз7736922325236-2099964,3
11 Питтсбург Пингвинз7835637423258-2159963,5
12 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
13 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
14 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
15 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
16 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
17 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
18 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
19 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
20 Нью-Йорк Айлендерс7732126432213-2198051,9
21 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
22 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
23 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
24 Баффало Сэйбрз7924333838224-2807144,9
25 Детройт Ред Уингз7819832838220-2997044,9
26 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
27 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
28 Нью-Джерси Дэвилз7719535243236-2856139,6
29 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
30 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7
31 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
32 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Каролина Харрикейнз7844512620260-19210869,2
3 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс7843443321244-19410869,2
5 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
6 Бостон Брюинз7736922325236-2099964,3
7 Питтсбург Пингвинз7835637423258-2159963,5
8 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7732126432213-2198051,9
10 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
11 Баффало Сэйбрз7924333838224-2807144,9
12 Детройт Ред Уингз7819832838220-2997044,9
13 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
14 Нью-Джерси Дэвилз7719535243236-2856139,6
15 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
16 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
4 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
5 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
6 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
7 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
8 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
9 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
10 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
11 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
12 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
13 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
14 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
15 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7
16 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7844512620260-19210869,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс7843443321244-19410869,2
3 Питтсбург Пингвинз7835637423258-2159963,5
4 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7732126432213-2198051,9
6 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7719535243236-2856139,6
8 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
4 Бостон Брюинз7736922325236-2099964,3
5 Баффало Сэйбрз7924333838224-2807144,9
6 Детройт Ред Уингз7819832838220-2997044,9
7 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
8 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
4 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
5 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
6 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
7 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
8 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
2 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
3 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
4 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
5 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
6 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
7 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
8 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7

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