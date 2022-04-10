Онлайн трансляции
Воскресенье 24 апреля

02:00  ru Оттава - Монреаль 02:00  ru Тампа - Нэшвилл 02:00  ru Флорида - Торонто
02:30  ru Бруклин - Бостон 03:00  ru Даллас - Сиэтл 03:00  ru Сан-Хосе - Чикаго 05:00  ru Аризона - Сент-Луис
05:00  ru Калгари - Ванкувер 05:00  ru Миннесота - Мемфис 05:30  ru Лос-Анджелес - Анахайм
13:30  ru Салернитана - Фиорентина 14:00  ru Рубин - Арсенал 14:00  ru Химки - Крылья Советов 14:00  ru Ренн - Лорьян
15:30  ru Фейеноорд - Утрехт 16:00  ru Брайтон - Саутгемптон 16:00  ru Бёрнли - Вулверхэмптон 16:00  ru Челси - Вест Хэм
16:00  ru Эмполи - Наполи 16:00  ru Болонья - Удинезе 16:00  ru Метц - Брест 16:00  ru Клермон - Анже
16:00  ru Нант - Бордо 16:00  ru Ницца - Труа 16:00  ru Гран-при Эмилии-Романьи 16:30  ru Ростов - Спартак М
16:30  ru Бохум - Аугсбург 16:30  ru ЦСКА - Металлург Мг 18:00  ru Лилль - Страсбург 18:30  ru Ливерпуль - Эвертон
18:30  ru Герта - Штутгарт 19:00  ru Дженоа - Кальяри 19:30  ru ЦСКА - Динамо М 20:00  ru Коламбус - Эдмонтон
20:00  ru Айлендерс - Каролина 20:00  ru Нью-Джерси - Детройт 20:00  ru Чикаго - Милуоки 21:45  ru Лацио - Милан
21:45  ru Реймс - Марсель 22:00  ru Барселона - Райо Вальекано 22:30  ru Денвер - Голден Стэйт 23:00  ru Филадельфия - Питтсбург
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Тампа-Бэй Лайтнинг - Нэшвилл Предаторз 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
24СШАзщЗак Богосян
27СШАзщРайан Макдона
44ЧехиязщЯн Рутта
52КанадазщКэл Фут
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
98РоссиязщМихаил Сергачёв
10КанаданпКори Перри
14СШАнпПэт Марун
17КанаданпАлекс Киллорн
18ЧехиянпОндржей Палат
20КанаданпНик Пол
38КанаданпБрэндон Хагель
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
33ЧехияврДавид Риттих
74ФинляндияврЮусе Сарос
5КанадазщМэтт Беннинг
14ШвециязщМаттиас Экхольм
45КанадазщАлександр Каррье
57КанадазщДанте Фаббро
59ШвейцариязщРоман Йози
90КанадазщМарк Боровецки
8КанаданпКоди Гласс
9ШвециянпФилип Форсберг
10КанаданпКолтон Сиссонс
11СШАнпЛюк Канин
13РоссиянпЯков Тренин
21КанаданпНик Казинс
26КанаданпФилип Томасино
28ФинляндиянпЭэли Толванен
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
84КанаданпТаннер Жанно
92КанаданпРайан Джохансен
95КанаданпМэтт Дюшейн
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз6 : 1 БТампа-Бэй Лайтнинг
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 6 БНэшвилл Предаторз
14.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз7 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
15.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Нэшвилл Предаторз
14.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Нэшвилл Предаторз
10.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
09.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
02.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
3 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
4 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
6 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
7 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
8 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
9 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
10 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
11 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
12 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
13 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
14 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
15 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
16 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
17 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
18 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
19 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
20 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
21 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
22 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
23 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
24 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
25 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
26 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
27 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
28 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
29 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
30 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7
31 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
32 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
3 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
6 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
7 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
8 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
10 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
11 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
12 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
13 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
14 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
15 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
16 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
4 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
5 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
6 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
7 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
8 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
9 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
10 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
11 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
12 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
13 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
14 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
15 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7
16 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
3 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
4 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
6 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
8 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
4 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
5 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
6 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
7 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
8 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
4 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
5 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
6 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
7 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
8 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
2 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
3 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
4 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
5 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
6 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
7 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
8 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7

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