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Воскресенье 24 апреля

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05:00  ru Калгари - Ванкувер 05:00  ru Миннесота - Мемфис 05:30  ru Лос-Анджелес - Анахайм
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20:00  ru Айлендерс - Каролина 20:00  ru Нью-Джерси - Детройт 20:00  ru Чикаго - Милуоки 21:45  ru Лацио - Милан
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Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
24 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
30СШАврСпенсер Найт
72РоссияврСергей Бобровский
7ЧехиязщРадко Гудас
8КанадазщБен Шьяро
32ШвециязщЛукас Карлссон
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
19КанаданпДжо Торнтон
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
28КанаданпКлод Жиру
55СШАнпНоэль Аччари
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
36СШАврДжек Кэмпбелл
50ШвецияврЭрик Челльгрен
3СШАзщДжастин Холл
37ШвециязщТимоти Лильегрен
44КанадазщМорган Райлли
46РоссиязщИлья Любушкин
55КанадазщМарк Джордано
78КанадазщТи Джей Броди
11СШАнпКолин Блэквелл
15КанаданпАлександр Керфут
16КанаданпМитчелл Марнер
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
43КанаданпКайл Клиффорд
47ШвециянпПьер Энгвалль
58КанаданпМайкл Бантинг
64ЧехиянпДавид Кемпф
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
06.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 6 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Флорида Пантерз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
04.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 5Флорида Пантерз
13.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз8 : 4Торонто Мэйпл Лифс
26.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 5Флорида Пантерз
19.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 1Флорида Пантерз
16.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
29.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3Флорида Пантерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
3 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
4 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
6 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
7 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
8 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
9 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
10 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
11 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
12 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
13 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
14 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
15 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
16 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
17 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
18 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
19 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
20 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
21 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
22 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
23 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
24 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
25 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
26 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
27 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
28 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
29 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
30 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7
31 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
32 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
3 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
6 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
7 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
8 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
10 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
11 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
12 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
13 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
14 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
15 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
16 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
4 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
5 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
6 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
7 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
8 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
9 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
10 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
11 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
12 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
13 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
14 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
15 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7
16 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
3 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
4 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
6 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
8 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз77411234215325-22211876,6
2 Торонто Мэйпл Лифс7843621521301-24510869,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг77351025322261-21710266,2
4 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
5 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
6 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
7 Оттава Сенаторз7824332541212-2526742,9
8 Монреаль Канадиенс7814332947200-3035132,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Сент-Луис Блюз7842323820293-22310567,3
4 Нэшвилл Предаторз7735632328247-2279360,4
5 Даллас Старз78291042330225-2369158,3
6 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
7 Чикаго Блэкхоукс7815652941209-2806340,4
8 Аризона Койотс7816514250189-2985032,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7843322820279-19510667,9
2 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
3 Лос-Анджелес Кингз7933544627228-2289459,5
4 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
5 Ванкувер Кэнакс7831434729236-2238755,8
6 Анахайм Дакс7821545934220-2557447,4
7 Сан-Хосе Шаркс7721723935199-2467246,8
8 Сиэтл Кракен7722131545203-2685837,7

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