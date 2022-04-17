Чикаго Буллз - Милуоки Бакс прямая трансляция 24.04.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
24 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Милуоки Бакс, которое состоится 24 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
|Билли Донован
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|23.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|81 : 111
|21.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|110 : 114
|18.04.2022
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|93 : 86
|06.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 127
|23.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 98
|05.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 118
|22.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 90
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 108
|02.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 96
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс101 : 104 ОТ
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс23.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс26.04
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс28.04
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс30.04
Торонто Рэпторс
3
0
347
309
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс111 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс25.04
Майами Хит
Майами Хит27.04
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс28.04
Майами Хит
Майами Хит30.04
Атланта Хоукс
2
1
340
307
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс114 : 107
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс24.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс26.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс27.04
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс29.04
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс01.05
Бруклин Нетс
2
0
229
221
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс110 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз81 : 111
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз24.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс27.04
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз29.04
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс01.05
Чикаго Буллз
2
1
314
281
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз118 : 126
Даллас Маверикс
Юта Джаз23.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс26.04
Юта Джаз
Юта Джаз28.04
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс30.04
Юта Джаз
2
1
329
321
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз24.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз27.04
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз29.04
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз01.05
Миннесота Тимбервулвз
2
1
345
321
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз28.04
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз01.05
Денвер Наггетс
3
0
367
326
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс25.04
Финикс Санз
Финикс Санз27.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс28.04
Финикс Санз
Финикс Санз30.04
Нью-Орлеан Пеликанс
2
1
338
335