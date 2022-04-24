Гран-при Эмилии-Романьи прямая трансляция 24 апреля 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)Этап 4, Имола, Италия. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
24 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Эмилии-Романьи - Гонка, которое состоится 24 апреля 2022 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 04, оно проводится в странеИталия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|4
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|10
|Мик Шумахер
|Haas
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|12
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|14
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|17
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|18
|Александер Албон
|Williams
|19
|Николас Латифи
|Williams
|20
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo