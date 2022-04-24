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Гран-при Эмилии-Романьи прямая трансляция 24 апреля 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Международный автодром Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия)
Этап 4, Имола, Италия. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
24 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Эмилии-Романьи - Гонка, которое состоится 24 апреля 2022 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 04, оно проводится в странеИталия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
3 Мексика Серхио Перес Red Bull
4 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
5 Великобритания Ландо Норрис McLaren
6 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
7 Финляндия Валттери Боттас Alfa Romeo
8 Дания Кевин Магнуссен Haas
9 Испания Фернандо Алонсо Alpine
10 Германия Мик Шумахер Haas
11 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
12 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
13 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
14 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
15 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
16 Франция Эстебан Окон Alpine
17 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
18 Таиланд Александер Албон Williams
19 Канада Николас Латифи Williams
20 Китай Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo

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