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Краснодар - Зенит 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
25 апреля 2022, понедельник. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 26-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Краснодар Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук (и.о.)
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Зенит3 : 2Краснодар
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 2Зенит
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Зенит3 : 1Краснодар
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 4Зенит
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Зенит1 : 1Краснодар
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар2 : 3Зенит
07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит2 : 1Краснодар
07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит1 : 2Краснодар
24.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар0 : 2Зенит
17.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Зенит1 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит25167258-245573,3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М25164545-245269,3
3
Квалификация Лиги конференций
Сочи26144842-294659,0
4
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА25135737-254458,7
5 Локомотив М25118637-324154,7
6 Краснодар24116735-243954,2
7 Крылья Советов25115932-263850,7
8 Ахмат261021431-373241,0
9 Ростов25871041-423141,3
10 Спартак М25871028-333141,3
11 Нижний Новгород26771223-362835,9
12 Рубин25751332-442634,7
13
Стыковая зона
Химки255101026-412533,3
14
Стыковая зона
Урал26591218-292430,8
15
Зона вылета
Уфа264101224-372228,2
16
Зона вылета
Арсенал25561425-512128,0

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