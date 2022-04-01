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Кристал Пэлас - Лидс Юнайтед 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
25 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 34-й тур
Кристал Пэлас Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лидс Юнайтед, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
США Джесси Марш
История личных встреч
30.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лидс Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
08.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Лидс Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас4 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити33255380-218080,8
2
Лига чемпионов
Ливерпуль32237283-227679,2
3
Лига чемпионов
Челси31188566-276266,7
4
Лига чемпионов
Арсенал331931152-406060,6
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
6 Манчестер Юнайтед341591053-515452,9
7 Вест Хэм Юнайтед331571152-435252,5
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Ньюкасл Юнайтед3411101340-554342,2
10 Лестер Сити321191247-514243,8
11 Брентфорд341171641-494039,2
12 Брайтон энд Хоув Альбион339131129-404040,4
13 Саутгемптон339121238-543939,4
14 Кристал Пэлас328131143-413738,5
15 Астон Вилла321141742-463738,5
16 Лидс Юнайтед32891538-683334,4
17 Эвертон31851834-532931,2
18
Зона вылета
Бёрнли325131428-452829,2
19
Зона вылета
Уотфорд33642331-672222,2
20
Зона вылета
Норвич Сити33562222-692121,2

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