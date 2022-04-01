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Сассуоло - Ювентус 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
25 апреля 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 34-й тур
Сассуоло Ювентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
10.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус2 : 1Сассуоло
27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус1 : 2Сассуоло
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 3Ювентус
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Ювентус3 : 1Сассуоло
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Сассуоло3 : 3Ювентус
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Ювентус2 : 2Сассуоло
10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Сассуоло0 : 3Ювентус
16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Ювентус2 : 1Сассуоло
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Ювентус7 : 0Сассуоло
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Сассуоло1 : 3Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Интер М33219371-267272,7
2
Лига чемпионов
Милан33218458-297171,7
3
Лига чемпионов
Наполи33207659-276767,7
4
Лига чемпионов
Ювентус33189650-296363,6
5
Лига Европы
Рома341771055-405856,9
6
Лига Европы
Лацио33168965-485656,6
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина321751053-405658,3
8 Аталанта33159957-395454,5
9 Верона3413101159-514948,0
10 Сассуоло3312101158-534646,5
11 Торино3311101238-324343,4
12 Удинезе329121147-503940,6
13 Болонья321081435-453839,6
14 Эмполи338101542-603434,3
15 Специя34961934-593332,4
16 Сампдория34862041-573029,4
17 Кальяри336101731-612828,3
18
Зона вылета
Салернитана32572026-692222,9
19
Зона вылета
Дженоа332161524-542222,2
20
Зона вылета
Венеция33572127-612222,2

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