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Брага - Порту 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
25 апреля 2022, понедельник. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 31-й тур
Брага Порту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
12.12.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Порту1 : 0Брага
03.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Порту2 : 3Брага
10.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Брага1 : 1Порту
07.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Брага2 : 2Порту
19.09.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Порту3 : 1Брага
25.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Брага2 : 1Порту
25.01.2020 Португалия - Кубок лиги Финал Брага1 : 0Порту
17.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Порту1 : 2Брага
02.04.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Брага1 : 1Порту
30.03.2019 Португалия - Примейра Тур 27 Брага2 : 3Порту
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту30264079-198291,1
2
Лига чемпионов
Спортинг30234359-207381,1
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика31215575-296873,1
4
Квалификация Лиги конференций
Брага30168647-285662,2
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте301211742-324752,2
6 Витория Гимарайнш301261242-384246,7
7 Маритиму319101238-413739,8
8 Пасуш де Феррейра30991227-383640,0
9 Санта-Клара318121135-493638,7
10 Эшторил308111132-363538,9
11 Боавишта30615934-453336,7
12 Портимоненсе30881427-413235,6
13 Фамаликан316121336-463032,3
14 Визела306111331-482932,2
15 Арока30691528-512730,0
16
Стыковая зона
Морейренсе30681628-462628,9
17
Зона вылета
Тондела30741937-602527,8
18
Зона вылета
Белененсеш30591619-492426,7

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