Престон - Блэкберн Роверс 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
25 апреля 2022, понедельник. 21:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Блэкберн Роверс, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Райан Лоу
|Тони Моубрей
История личных встреч
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|1 : 0
|12.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|1 : 2
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|0 : 3
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|1 : 1
|26.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|3 : 2
|09.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 1
|24.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|4 : 1
|18.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|2 : 2
|10.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|3 : 2
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|42
|87
| 2
Повышение
|Борнмут
|41
|77
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|43
|75
| 4
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|41
|73
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|43
|69
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|43
|69
|7
|Миллуолл
|43
|65
|8
|Блэкберн Роверс
|42
|63
|9
|Мидлсбро
|42
|63
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|43
|62
|11
|Сток Сити
|43
|61
|12
|Ковентри Сити
|43
|60
|13
|Суонси Сити
|42
|59
|14
|Вест Бромвич Альбион
|43
|58
|15
|Блэкпул
|42
|57
|16
|Престон Норт Энд
|42
|57
|17
|Кардифф Сити
|42
|49
|18
|Бристоль Сити
|43
|49
|19
|Халл Сити
|43
|47
|20
|Бирмингем Сити
|43
|46
|21
|Рединг
|43
|38
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|43
|31
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|42
|29
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|43
|28