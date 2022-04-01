Свернуть список

Престон - Блэкберн Роверс 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
25 апреля 2022, понедельник. 21:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Престон Норт Энд Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Блэкберн Роверс, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Англия Райан Лоу
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Блэкберн Роверс1 : 0Престон Норт Энд
12.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Блэкберн Роверс1 : 2Престон Норт Энд
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Престон Норт Энд0 : 3Блэкберн Роверс
11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Блэкберн Роверс1 : 1Престон Норт Энд
26.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Престон Норт Энд3 : 2Блэкберн Роверс
09.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Блэкберн Роверс0 : 1Престон Норт Энд
24.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Престон Норт Энд4 : 1Блэкберн Роверс
18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Блэкберн Роверс2 : 2Престон Норт Энд
10.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Престон Норт Энд3 : 2Блэкберн Роверс
02.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Блэкберн Роверс1 : 2Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм42 87
2
Повышение
Борнмут41 77
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун43 75
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест41 73
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун43 69
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед43 69
7 Миллуолл43 65
8 Блэкберн Роверс42 63
9 Мидлсбро42 63
10 Куинз Парк Рейнджерс43 62
11 Сток Сити43 61
12 Ковентри Сити43 60
13 Суонси Сити42 59
14 Вест Бромвич Альбион43 58
15 Блэкпул42 57
16 Престон Норт Энд42 57
17 Кардифф Сити42 49
18 Бристоль Сити43 49
19 Халл Сити43 47
20 Бирмингем Сити43 46
21 Рединг43 38
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед43 31
23
Зона вылета
Барнсли42 29
24
Зона вылета
Дерби Каунти43 28

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close