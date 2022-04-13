Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
25 апреля 2022, понедельник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Боб Бугнер
История личных встреч
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0 Б
|27.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4 Б
|13.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|22.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|18.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|16.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|78
|41
|13
|3
|4
|2
|15
|328-224
|120
|76,9
|2
|Колорадо Эвеланш
|78
|45
|6
|4
|1
|5
|17
|301-218
|116
|74,4
|3
|Каролина Харрикейнз
|79
|44
|6
|1
|2
|6
|20
|263-194
|110
|69,6
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|79
|43
|6
|2
|1
|6
|21
|303-248
|109
|69,0
|5
|Калгари Флэймз
|79
|44
|3
|2
|2
|8
|20
|285-198
|108
|68,4
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|43
|4
|4
|3
|3
|22
|245-197
|108
|68,4
|7
|Миннесота Уайлд
|78
|36
|9
|5
|4
|3
|21
|295-241
|107
|68,6
|8
|Сент-Луис Блюз
|79
|42
|4
|2
|3
|8
|20
|298-227
|107
|67,7
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|36
|10
|2
|5
|3
|22
|267-219
|104
|66,7
|10
|Бостон Брюинз
|78
|37
|9
|2
|2
|3
|25
|239-210
|101
|64,7
|11
|Питтсбург Пингвинз
|79
|36
|6
|3
|7
|4
|23
|265-217
|101
|63,9
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|35
|4
|5
|2
|9
|23
|268-229
|99
|63,5
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|78
|37
|5
|4
|1
|5
|26
|275-240
|98
|62,8
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|34
|5
|4
|4
|6
|27
|232-230
|96
|60,0
|15
|Нэшвилл Предаторз
|78
|35
|6
|3
|2
|3
|29
|249-233
|93
|59,6
|16
|Даллас Старз
|79
|30
|10
|4
|2
|3
|30
|228-238
|93
|58,9
|17
|Вегас Голден Найтс
|78
|33
|5
|4
|1
|4
|31
|250-232
|89
|57,1
|18
|Ванкувер Кэнакс
|79
|31
|4
|3
|4
|7
|30
|239-229
|87
|55,1
|19
|Виннипег Джетс
|78
|28
|5
|2
|4
|7
|32
|237-252
|81
|51,9
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|32
|1
|2
|6
|4
|33
|216-224
|80
|51,3
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|24
|7
|4
|3
|4
|36
|248-287
|77
|49,4
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|22
|7
|2
|3
|9
|35
|203-247
|74
|47,4
|23
|Анахайм Дакс
|79
|21
|5
|4
|5
|9
|35
|222-259
|74
|46,8
|24
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|25
|Детройт Ред Уингз
|79
|19
|8
|3
|2
|8
|39
|222-306
|70
|44,3
|26
|Оттава Сенаторз
|79
|25
|3
|3
|2
|5
|41
|218-256
|69
|43,7
|27
|Чикаго Блэкхоукс
|79
|15
|6
|5
|2
|9
|42
|210-284
|63
|39,9
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|19
|5
|3
|5
|3
|43
|238-288
|62
|39,7
|29
|Филадельфия Флайерз
|78
|19
|4
|1
|4
|7
|43
|204-286
|59
|37,8
|30
|Сиэтл Кракен
|78
|22
|1
|3
|1
|5
|46
|205-271
|58
|37,2
|31
|Аризона Койотс
|79
|16
|5
|1
|4
|3
|50
|193-303
|51
|32,3
|32
|Монреаль Канадиенс
|79
|14
|3
|3
|2
|9
|48
|204-309
|51
|32,3
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|78
|41
|13
|3
|4
|2
|15
|328-224
|120
|76,9
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|44
|6
|1
|2
|6
|20
|263-194
|110
|69,6
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|79
|43
|6
|2
|1
|6
|21
|303-248
|109
|69,0
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|43
|4
|4
|3
|3
|22
|245-197
|108
|68,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|36
|10
|2
|5
|3
|22
|267-219
|104
|66,7
|6
|Бостон Брюинз
|78
|37
|9
|2
|2
|3
|25
|239-210
|101
|64,7
|7
|Питтсбург Пингвинз
|79
|36
|6
|3
|7
|4
|23
|265-217
|101
|63,9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|35
|4
|5
|2
|9
|23
|268-229
|99
|63,5
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|32
|1
|2
|6
|4
|33
|216-224
|80
|51,3
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|24
|7
|4
|3
|4
|36
|248-287
|77
|49,4
|11
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|12
|Детройт Ред Уингз
|79
|19
|8
|3
|2
|8
|39
|222-306
|70
|44,3
|13
|Оттава Сенаторз
|79
|25
|3
|3
|2
|5
|41
|218-256
|69
|43,7
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|19
|5
|3
|5
|3
|43
|238-288
|62
|39,7
|15
|Филадельфия Флайерз
|78
|19
|4
|1
|4
|7
|43
|204-286
|59
|37,8
|16
|Монреаль Канадиенс
|79
|14
|3
|3
|2
|9
|48
|204-309
|51
|32,3
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|78
|45
|6
|4
|1
|5
|17
|301-218
|116
|74,4
|2
|Калгари Флэймз
|79
|44
|3
|2
|2
|8
|20
|285-198
|108
|68,4
|3
|Миннесота Уайлд
|78
|36
|9
|5
|4
|3
|21
|295-241
|107
|68,6
|4
|Сент-Луис Блюз
|79
|42
|4
|2
|3
|8
|20
|298-227
|107
|67,7
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|78
|37
|5
|4
|1
|5
|26
|275-240
|98
|62,8
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|34
|5
|4
|4
|6
|27
|232-230
|96
|60,0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|78
|35
|6
|3
|2
|3
|29
|249-233
|93
|59,6
|8
|Даллас Старз
|79
|30
|10
|4
|2
|3
|30
|228-238
|93
|58,9
|9
|Вегас Голден Найтс
|78
|33
|5
|4
|1
|4
|31
|250-232
|89
|57,1
|10
|Ванкувер Кэнакс
|79
|31
|4
|3
|4
|7
|30
|239-229
|87
|55,1
|11
|Виннипег Джетс
|78
|28
|5
|2
|4
|7
|32
|237-252
|81
|51,9
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|22
|7
|2
|3
|9
|35
|203-247
|74
|47,4
|13
|Анахайм Дакс
|79
|21
|5
|4
|5
|9
|35
|222-259
|74
|46,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|79
|15
|6
|5
|2
|9
|42
|210-284
|63
|39,9
|15
|Сиэтл Кракен
|78
|22
|1
|3
|1
|5
|46
|205-271
|58
|37,2
|16
|Аризона Койотс
|79
|16
|5
|1
|4
|3
|50
|193-303
|51
|32,3
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|79
|44
|6
|1
|2
|6
|20
|263-194
|110
|69,6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|43
|4
|4
|3
|3
|22
|245-197
|108
|68,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|79
|36
|6
|3
|7
|4
|23
|265-217
|101
|63,9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|35
|4
|5
|2
|9
|23
|268-229
|99
|63,5
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|32
|1
|2
|6
|4
|33
|216-224
|80
|51,3
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|24
|7
|4
|3
|4
|36
|248-287
|77
|49,4
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|19
|5
|3
|5
|3
|43
|238-288
|62
|39,7
|8
|Филадельфия Флайерз
|78
|19
|4
|1
|4
|7
|43
|204-286
|59
|37,8
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|78
|41
|13
|3
|4
|2
|15
|328-224
|120
|76,9
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|79
|43
|6
|2
|1
|6
|21
|303-248
|109
|69,0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|36
|10
|2
|5
|3
|22
|267-219
|104
|66,7
|4
|Бостон Брюинз
|78
|37
|9
|2
|2
|3
|25
|239-210
|101
|64,7
|5
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|6
|Детройт Ред Уингз
|79
|19
|8
|3
|2
|8
|39
|222-306
|70
|44,3
|7
|Оттава Сенаторз
|79
|25
|3
|3
|2
|5
|41
|218-256
|69
|43,7
|8
|Монреаль Канадиенс
|79
|14
|3
|3
|2
|9
|48
|204-309
|51
|32,3
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|78
|45
|6
|4
|1
|5
|17
|301-218
|116
|74,4
|2
|Миннесота Уайлд
|78
|36
|9
|5
|4
|3
|21
|295-241
|107
|68,6
|3
|Сент-Луис Блюз
|79
|42
|4
|2
|3
|8
|20
|298-227
|107
|67,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|78
|35
|6
|3
|2
|3
|29
|249-233
|93
|59,6
|5
|Даллас Старз
|79
|30
|10
|4
|2
|3
|30
|228-238
|93
|58,9
|6
|Виннипег Джетс
|78
|28
|5
|2
|4
|7
|32
|237-252
|81
|51,9
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|79
|15
|6
|5
|2
|9
|42
|210-284
|63
|39,9
|8
|Аризона Койотс
|79
|16
|5
|1
|4
|3
|50
|193-303
|51
|32,3
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|79
|44
|3
|2
|2
|8
|20
|285-198
|108
|68,4
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|78
|37
|5
|4
|1
|5
|26
|275-240
|98
|62,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|34
|5
|4
|4
|6
|27
|232-230
|96
|60,0
|4
|Вегас Голден Найтс
|78
|33
|5
|4
|1
|4
|31
|250-232
|89
|57,1
|5
|Ванкувер Кэнакс
|79
|31
|4
|3
|4
|7
|30
|239-229
|87
|55,1
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|22
|7
|2
|3
|9
|35
|203-247
|74
|47,4
|7
|Анахайм Дакс
|79
|21
|5
|4
|5
|9
|35
|222-259
|74
|46,8
|8
|Сиэтл Кракен
|78
|22
|1
|3
|1
|5
|46
|205-271
|58
|37,2