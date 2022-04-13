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Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
25 апреля 2022, понедельник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Сент-Луис Блюз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаКрэйг Берюбе
История личных встреч
13.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Сент-Луис Блюз
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 БАнахайм Дакс
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Анахайм Дакс
29.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
27.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Анахайм Дакс
04.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Сент-Луис Блюз
02.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5Сент-Луис Блюз
01.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Сент-Луис Блюз
31.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6Сент-Луис Блюз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз78411334215328-22412076,9
2 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
3 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
4 Торонто Мэйпл Лифс7943621621303-24810969,0
5 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
7 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
8 Сент-Луис Блюз7942423820298-22710767,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг78361025322267-21910466,7
10 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
11 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
12 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
13 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
14 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
15 Нэшвилл Предаторз7835632329249-2339359,6
16 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
17 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
18 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
19 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
20 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
21 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
22 Сан-Хосе Шаркс7822723935203-2477447,4
23 Анахайм Дакс7921545935222-2597446,8
24 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
25 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
26 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
27 Чикаго Блэкхоукс7915652942210-2846339,9
28 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
29 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
30 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2
31 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
32 Монреаль Канадиенс7914332948204-3095132,3
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз78411334215328-22412076,9
2 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
3 Торонто Мэйпл Лифс7943621621303-24810969,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг78361025322267-21910466,7
6 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
7 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
8 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
9 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
10 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
11 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
12 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
13 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
14 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
15 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
16 Монреаль Канадиенс7914332948204-3095132,3
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
3 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
4 Сент-Луис Блюз7942423820298-22710767,7
5 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
6 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
7 Нэшвилл Предаторз7835632329249-2339359,6
8 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
9 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
10 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
11 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
12 Сан-Хосе Шаркс7822723935203-2477447,4
13 Анахайм Дакс7921545935222-2597446,8
14 Чикаго Блэкхоукс7915652942210-2846339,9
15 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2
16 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7944612620263-19411069,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
3 Питтсбург Пингвинз7936637423265-21710163,9
4 Вашингтон Кэпиталз7835452923268-2299963,5
5 Нью-Йорк Айлендерс7832126433216-2248051,3
6 Коламбус Блю Джекетс7824743436248-2877749,4
7 Нью-Джерси Дэвилз7819535343238-2886239,7
8 Филадельфия Флайерз7819414743204-2865937,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз78411334215328-22412076,9
2 Торонто Мэйпл Лифс7943621621303-24810969,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг78361025322267-21910466,7
4 Бостон Брюинз7837922325239-21010164,7
5 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
6 Детройт Ред Уингз7919832839222-3067044,3
7 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
8 Монреаль Канадиенс7914332948204-3095132,3
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7845641517301-21811674,4
2 Миннесота Уайлд7836954321295-24110768,6
3 Сент-Луис Блюз7942423820298-22710767,7
4 Нэшвилл Предаторз7835632329249-2339359,6
5 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
6 Виннипег Джетс7828524732237-2528151,9
7 Чикаго Блэкхоукс7915652942210-2846339,9
8 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
2 Эдмонтон Ойлерз7837541526275-2409862,8
3 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
4 Вегас Голден Найтс7833541431250-2328957,1
5 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
6 Сан-Хосе Шаркс7822723935203-2477447,4
7 Анахайм Дакс7921545935222-2597446,8
8 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2

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