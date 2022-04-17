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Атланта Хоукс - Майами Хит прямая трансляция 25.04.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
25 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч
Атланта Хоукс Майами Хит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Майами Хит, которое состоится 25 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
23.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Атланта Хоукс111 : 110Майами Хит
20.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Майами Хит115 : 105Атланта Хоукс
17.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Майами Хит115 : 91Атланта Хоукс
09.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит113 : 109Атланта Хоукс
22.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс110 : 108Майами Хит
15.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит124 : 118Атланта Хоукс
13.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс91 : 115Майами Хит
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс118 : 103Майами Хит
03.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит80 : 94Атланта Хоукс
01.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит109 : 99Атланта Хоукс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
26.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
3
1
449
419
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
25.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
27.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
2
1
340
307
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
26.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
3
0
338
324
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
24.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
2
1
314
281
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
26.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
2
2
428
421
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
27.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
2
2
463
440
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
24.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
28.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
3
0
367
326
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
25.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
27.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
2
1
338
335

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