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Боруссия Д - Динамо Киев 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
26 апреля 2022, вторник. Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Боруссия Д
Динамо К

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Динамо К, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия Д
      Дортмунд, Германия
      Динамо К
      Киев, Украина
      Главные тренеры
      Германия Марко Розе
      Румыния Мирча Луческу

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