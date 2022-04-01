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Барнсли - Блэкпул 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Оаквелл (Барнсли, Англия), вместимость: 23009
26 апреля 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Джон Басби (Англия);
Барнсли
Блэкпул

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Блэкпул, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Оаквелл (Барнсли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барнсли
      Барнсли
      Блэкпул
      Блэкпул
      Главные тренеры
      Швеция Поя Асбаги
      Англия Нил Критчли
      История личных встреч
      25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Блэкпул1 : 0Барнсли
      27.04.2019 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 45 Барнсли2 : 1Блэкпул
      22.12.2018 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 23 Блэкпул0 : 1Барнсли
      14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Блэкпул3 : 1Барнсли
      17.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Барнсли1 : 2 ДВБлэкпул
      07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Блэкпул0 : 0Барнсли
      28.12.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 24 Барнсли4 : 2Блэкпул
      19.09.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 8 Блэкпул1 : 1Барнсли
      18.01.2014 Англия - Чемпионшип Тур 26 Барнсли2 : 0Блэкпул
      10.08.2013 Англия - Чемпионшип Тур 2 Блэкпул1 : 0Барнсли
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм42 87
      2
      Повышение
      		Борнмут41 77
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун43 75
      4
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест41 73
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун43 69
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед43 69
      7 Миллуолл43 65
      8 Блэкберн Роверс42 63
      9 Мидлсбро42 63
      10 Куинз Парк Рейнджерс43 62
      11 Сток Сити43 61
      12 Ковентри Сити43 60
      13 Суонси Сити42 59
      14 Вест Бромвич Альбион43 58
      15 Блэкпул42 57
      16 Престон Норт Энд42 57
      17 Кардифф Сити42 49
      18 Бристоль Сити43 49
      19 Халл Сити43 47
      20 Бирмингем Сити43 46
      21 Рединг43 38
      22
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед43 31
      23
      Зона вылета
      		Барнсли42 29
      24
      Зона вылета
      		Дерби Каунти43 28

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