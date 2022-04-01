Барнсли - Блэкпул 26 Апреля прямая трансляция
Стадион: Оаквелл (Барнсли, Англия), вместимость: 23009
26 апреля 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Джон Басби (Англия);
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Блэкпул, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Оаквелл (Барнсли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барнсли
Барнсли
Блэкпул
Блэкпул
Главные тренеры
|Поя Асбаги
|Нил Критчли
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 0
|27.04.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 45
|2 : 1
|22.12.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 23
|0 : 1
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1
|17.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 2 ДВ
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|28.12.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 24
|4 : 2
|19.09.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 8
|1 : 1
|18.01.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 26
|2 : 0
|10.08.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 2
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|42
|87
| 2
Повышение
|Борнмут
|41
|77
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|43
|75
| 4
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|41
|73
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|43
|69
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|43
|69
|7
|Миллуолл
|43
|65
|8
|Блэкберн Роверс
|42
|63
|9
|Мидлсбро
|42
|63
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|43
|62
|11
|Сток Сити
|43
|61
|12
|Ковентри Сити
|43
|60
|13
|Суонси Сити
|42
|59
|14
|Вест Бромвич Альбион
|43
|58
|15
|Блэкпул
|42
|57
|16
|Престон Норт Энд
|42
|57
|17
|Кардифф Сити
|42
|49
|18
|Бристоль Сити
|43
|49
|19
|Халл Сити
|43
|47
|20
|Бирмингем Сити
|43
|46
|21
|Рединг
|43
|38
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|43
|31
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|42
|29
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|43
|28