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Фулхэм - Ноттингем Форест 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
26 апреля 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Фулхэм
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ноттингем Форест, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фулхэм
      Лондон
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      Португалия Марку Силва
      Уэльс Стивен Купер
      История личных встреч
      24.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Ноттингем Форест0 : 4Фулхэм
      07.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
      24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Фулхэм1 : 2Ноттингем Форест
      03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
      26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Ноттингем Форест1 : 3Фулхэм
      14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Фулхэм3 : 2Ноттингем Форест
      27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Ноттингем Форест1 : 1Фулхэм
      23.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Фулхэм1 : 3Ноттингем Форест
      05.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Ноттингем Форест3 : 0Фулхэм
      21.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Фулхэм3 : 2Ноттингем Форест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм42 87
      2
      Повышение
      		Борнмут41 77
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун43 75
      4
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест41 73
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун43 69
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед43 69
      7 Миллуолл43 65
      8 Блэкберн Роверс42 63
      9 Мидлсбро42 63
      10 Куинз Парк Рейнджерс43 62
      11 Сток Сити43 61
      12 Ковентри Сити43 60
      13 Суонси Сити42 59
      14 Вест Бромвич Альбион43 58
      15 Блэкпул42 57
      16 Престон Норт Энд42 57
      17 Кардифф Сити42 49
      18 Бристоль Сити43 49
      19 Халл Сити43 47
      20 Бирмингем Сити43 46
      21 Рединг43 38
      22
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед43 31
      23
      Зона вылета
      		Барнсли42 29
      24
      Зона вылета
      		Дерби Каунти43 28

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