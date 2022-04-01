Фулхэм - Ноттингем Форест 26 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
26 апреля 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ноттингем Форест, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Марку Силва
|Стивен Купер
История личных встреч
|24.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|0 : 4
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|0 : 1
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|1 : 2
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|2 : 0
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 3
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|3 : 2
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 1
|23.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|1 : 3
|05.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|3 : 0
|21.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|42
|87
| 2
Повышение
|Борнмут
|41
|77
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|43
|75
| 4
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|41
|73
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|43
|69
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|43
|69
|7
|Миллуолл
|43
|65
|8
|Блэкберн Роверс
|42
|63
|9
|Мидлсбро
|42
|63
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|43
|62
|11
|Сток Сити
|43
|61
|12
|Ковентри Сити
|43
|60
|13
|Суонси Сити
|42
|59
|14
|Вест Бромвич Альбион
|43
|58
|15
|Блэкпул
|42
|57
|16
|Престон Норт Энд
|42
|57
|17
|Кардифф Сити
|42
|49
|18
|Бристоль Сити
|43
|49
|19
|Халл Сити
|43
|47
|20
|Бирмингем Сити
|43
|46
|21
|Рединг
|43
|38
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|43
|31
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|42
|29
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|43
|28