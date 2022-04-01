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Суонси Сити - Борнмут 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
26 апреля 2022, вторник. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Суонси Сити
Борнмут

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Борнмут, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Суонси Сити
      Суонси
      Борнмут
      Борнмут
      Главные тренеры
      Шотландия Расселл Мартин
      Англия Скотт Паркер
      История личных встреч
      06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Борнмут4 : 0Суонси Сити
      16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Борнмут3 : 0Суонси Сити
      08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Суонси Сити0 : 0Борнмут
      05.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Борнмут1 : 0Суонси Сити
      25.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Суонси Сити0 : 0Борнмут
      18.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 29 Борнмут2 : 0Суонси Сити
      31.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 19 Суонси Сити0 : 3Борнмут
      12.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 30 Борнмут3 : 2Суонси Сити
      21.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 13 Суонси Сити2 : 2Борнмут
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм42 87
      2
      Повышение
      		Борнмут41 77
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун43 75
      4
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест41 73
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун43 69
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед43 69
      7 Миллуолл43 65
      8 Блэкберн Роверс42 63
      9 Мидлсбро42 63
      10 Куинз Парк Рейнджерс43 62
      11 Сток Сити43 61
      12 Ковентри Сити43 60
      13 Суонси Сити42 59
      14 Вест Бромвич Альбион43 58
      15 Блэкпул42 57
      16 Престон Норт Энд42 57
      17 Кардифф Сити42 49
      18 Бристоль Сити43 49
      19 Халл Сити43 47
      20 Бирмингем Сити43 46
      21 Рединг43 38
      22
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед43 31
      23
      Зона вылета
      		Барнсли42 29
      24
      Зона вылета
      		Дерби Каунти43 28

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