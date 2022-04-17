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Филадельфия Сиксерс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 26.04.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
26 апреля 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Торонто Рэпторс, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
СШАДок Риверс
СШАНик Нёрс
История личных встреч
23.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Торонто Рэпторс110 : 102Филадельфия Сиксерс
21.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Торонто Рэпторс101 : 104 ОТФиладельфия Сиксерс
19.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс112 : 97Торонто Рэпторс
17.04.2022 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс131 : 111Торонто Рэпторс
08.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс119 : 114Филадельфия Сиксерс
21.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс88 : 93Торонто Рэпторс
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс109 : 114Филадельфия Сиксерс
12.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 115Торонто Рэпторс
24.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 109Филадельфия Сиксерс
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 103Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
26.04
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
28.04
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
30.04
3
1
449
419
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
27.04
Атланта Хоукс
Майами Хит
28.04
Майами Хит
Атланта Хоукс
30.04
3
1
450
393
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
26.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
27.04
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
29.04
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
01.05
3
0
338
324
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
27.04
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
29.04
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
01.05
3
1
433
376
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
26.04
Юта Джаз
Даллас Маверикс
28.04
Даллас Маверикс
Юта Джаз
30.04
2
2
428
421
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
27.04
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
29.04
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
01.05
2
2
463
440
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
28.04
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
29.04
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
01.05
3
1
488
452
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
27.04
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
28.04
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
30.04
2
2
441
453

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