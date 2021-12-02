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Маккаби Тель-Авив - Реал Мадрид прямая трансляция 26.04.2022

26 апреля 2022, вторник. 21:05 МСК. Евролига, 1/4 финала. 3-й матч
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - Реал Мадрид, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 21:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 3-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Греция Яннис Сферопулос
Испания Пабло Ласо
История личных встреч
22.04.2022 Евролига 1/4 финала Реал Мадрид95 : 66Маккаби Тель-Авив
20.04.2022 Евролига 1/4 финала Реал Мадрид84 : 74Маккаби Тель-Авив
24.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Маккаби Тель-Авив75 : 74Реал Мадрид
02.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Реал Мадрид72 : 70Маккаби Тель-Авив
21.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Маккаби Тель-Авив86 : 84Реал Мадрид
18.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 Реал Мадрид79 : 63Маккаби Тель-Авив
30.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Маккаби Тель-Авив77 : 81Реал Мадрид
10.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Реал Мадрид86 : 85Маккаби Тель-Авив
03.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Реал Мадрид91 : 79Маккаби Тель-Авив
08.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Маккаби Тель-Авив66 : 87Реал Мадрид
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
73 : 66
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
1
1
121
130
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
75 : 90
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
1
1
152
157
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
72 : 96
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
1
1
143
150
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
2
0
179
140
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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