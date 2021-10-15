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Анадолу Эфес - Олимпия Милан прямая трансляция 26.04.2022

26 апреля 2022, вторник. 20:30 МСК. Евролига, 1/4 финала. 3-й матч
Анадолу Эфес
Олимпия Милан

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анадолу Эфес - Олимпия Милан, которое состоится 26 Апреля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 3-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Турция Эргин Атаман
Италия Этторе Мессина
История личных встреч
21.04.2022 Евролига 1/4 финала Олимпия Милан73 : 66Анадолу Эфес
19.04.2022 Евролига 1/4 финала Олимпия Милан48 : 64Анадолу Эфес
24.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Анадолу Эфес77 : 83Олимпия Милан
15.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Олимпия Милан75 : 71Анадолу Эфес
09.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 34 Олимпия Милан98 : 75Анадолу Эфес
17.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Анадолу Эфес69 : 72Олимпия Милан
14.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Анадолу Эфес88 : 68Олимпия Милан
21.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Олимпия Милан76 : 81Анадолу Эфес
04.04.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Анадолу Эфес101 : 95Олимпия Милан
02.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Олимпия Милан81 : 80Анадолу Эфес
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
73 : 66
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
1
1
121
130
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
75 : 90
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
1
1
152
157
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
72 : 96
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
1
1
143
150
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
2
0
179
140
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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