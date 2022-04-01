Онлайн трансляции
Вторник 26 апреля

19:00  ru Боруссия Д - Динамо Киев 21:05  ru Анадолу Эфес - Олимпия 21:45  ru Маккаби - Реал Мадрид
21:45  ru Суонси Сити - Борнмут 21:45  ru Фулхэм - Ноттингем 21:45  ru Барнсли - Блэкпул 22:00  ru Манчестер Сити - Реал Мадрид
Среда 27 апреля

02:00  ru Майами - Атланта 02:00  ru Рейнджерс - Каролина 02:00  ru Вашингтон Кэпиталз - Айлендерс 02:00  ru Питтсбург - Эдмонтон
02:00  ru Бостон - Флорида 02:00  ru Тампа - Коламбус 02:00  ru Оттава - Нью-Джерси 02:00  ru Торонто - Детройт
02:30  ru Мемфис - Миннесота 03:00  ru Миннесота - Аризона 03:00  ru Нэшвилл - Калгари 03:30  ru Даллас - Вегас
04:30  ru Колорадо - Сент-Луис 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Ванкувер - Сиэтл 05:30  ru Сан-Хосе - Анахайм
19:00  ru Фиорентина - Удинезе 19:00  ru Салернитана - Венеция 20:00  ru Бавария - Барселона 21:15  ru Болонья - Интер
21:15  ru Аталанта - Торино 21:45  ru Мидлсбро - Кардифф 22:00  ru Монако - Олимпиакос 22:00  ru Ливерпуль - Вильярреал
Свернуть список

Салернитана - Венеция 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
27 апреля 2022, среда. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Салернитана
Венеция

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Венеция, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Салернитана
      Салерно
      Венеция
      Венеция
      34 Бразилия вр Бруно Оливейра
      28 Австрия зщ Давид Шнегг
      16 Италия пз Антонио Фьордилино
      18 Бельгия пз Дан Хейманс
      33 Словения пз Домен Чрнигой
      17 Норвегия нп Деннис Йонсен
      Запасные
      34 Бразилия вр Бруно Оливейра
      28 Австрия зщ Давид Шнегг
      16 Италия пз Антонио Фьордилино
      18 Бельгия пз Дан Хейманс
      33 Словения пз Домен Чрнигой
      17 Норвегия нп Деннис Йонсен
      Главные тренеры
      Италия Давиде Никола
      Италия Паоло Дзанетти
      История личных встреч
      26.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Венеция1 : 2Салернитана
      17.04.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 34 Салернитана2 : 1Венеция
      27.12.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 15 Венеция1 : 2Салернитана
      03.03.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Салернитана2 : 0Венеция
      19.10.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 8 Венеция1 : 0Салернитана
      09.06.2019 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться Венеция1 : 0 2 : 4Салернитана
      05.06.2019 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться Салернитана2 : 1Венеция
      30.03.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 30 Салернитана1 : 1Венеция
      04.11.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 11 Венеция1 : 0Салернитана
      20.01.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 22 Салернитана3 : 2Венеция
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан34228460-307472,5
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М33219371-267272,7
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи34207761-306765,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус34199652-306664,7
      5
      Лига Европы
      		Рома341771055-405856,9
      6
      Лига Европы
      		Лацио341681066-505654,9
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина331751154-425656,6
      8 Аталанта33159957-395454,5
      9 Верона3413101159-514948,0
      10 Сассуоло3412101259-554645,1
      11 Торино3311101238-324343,4
      12 Удинезе339131149-524040,4
      13 Болонья331091437-473939,4
      14 Эмполи349101545-623736,3
      15 Специя34961934-593332,4
      16 Сампдория34862041-573029,4
      17 Кальяри346101831-622827,5
      18
      Зона вылета
      		Салернитана33672028-702525,3
      19
      Зона вылета
      		Дженоа343161525-542524,5
      20
      Зона вылета
      		Венеция33572127-612222,2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close