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Мидлсбро - Кардифф Сити 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
27 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Мидлсбро
Кардифф Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Кардифф Сити, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мидлсбро
      Мидлсбро
      Кардифф Сити
      Кардифф
      Главные тренеры
      Англия Крис Уилдер
      Уэльс Стив Морисон
      История личных встреч
      23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Кардифф Сити0 : 2Мидлсбро
      27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Мидлсбро1 : 1Кардифф Сити
      24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Кардифф Сити1 : 1Мидлсбро
      18.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Мидлсбро1 : 3Кардифф Сити
      21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Кардифф Сити1 : 0Мидлсбро
      17.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Кардифф Сити1 : 0Мидлсбро
      21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Мидлсбро0 : 1Кардифф Сити
      23.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Мидлсбро3 : 1Кардифф Сити
      20.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Кардифф Сити1 : 0Мидлсбро
      20.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Мидлсбро2 : 1Кардифф Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм42 87
      2
      Повышение
      		Борнмут41 77
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун43 75
      4
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест41 73
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун43 69
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед43 69
      7 Блэкберн Роверс43 66
      8 Миллуолл43 65
      9 Мидлсбро42 63
      10 Куинз Парк Рейнджерс43 62
      11 Сток Сити43 61
      12 Ковентри Сити43 60
      13 Суонси Сити42 59
      14 Вест Бромвич Альбион43 58
      15 Блэкпул42 57
      16 Престон Норт Энд43 57
      17 Кардифф Сити42 49
      18 Бристоль Сити43 49
      19 Халл Сити43 47
      20 Бирмингем Сити43 46
      21 Рединг43 38
      22
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед43 31
      23
      Зона вылета
      		Барнсли42 29
      24
      Зона вылета
      		Дерби Каунти43 28

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