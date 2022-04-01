Мидлсбро - Кардифф Сити 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
27 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Кардифф Сити, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Крис Уилдер
|Стив Морисон
История личных встреч
|23.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|0 : 2
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 1
|24.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 1
|18.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 3
|21.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 0
|17.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|1 : 0
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|0 : 1
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|3 : 1
|20.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 0
|20.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|42
|87
| 2
Повышение
|Борнмут
|41
|77
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|43
|75
| 4
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|41
|73
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|43
|69
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|43
|69
|7
|Блэкберн Роверс
|43
|66
|8
|Миллуолл
|43
|65
|9
|Мидлсбро
|42
|63
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|43
|62
|11
|Сток Сити
|43
|61
|12
|Ковентри Сити
|43
|60
|13
|Суонси Сити
|42
|59
|14
|Вест Бромвич Альбион
|43
|58
|15
|Блэкпул
|42
|57
|16
|Престон Норт Энд
|43
|57
|17
|Кардифф Сити
|42
|49
|18
|Бристоль Сити
|43
|49
|19
|Халл Сити
|43
|47
|20
|Бирмингем Сити
|43
|46
|21
|Рединг
|43
|38
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|43
|31
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|42
|29
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|43
|28