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Торонто Мэйпл Лифс - Детройт Ред Уингз 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
Детройт Ред Уингз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торонто Мэйпл Лифс
      Торонто
      Детройт Ред Уингз
      Детройт
      Главные тренеры
      КанадаШелдон Киф
      СШАДжефф Блэшилл
      История личных встреч
      27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 10Торонто Мэйпл Лифс
      30.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 7Торонто Мэйпл Лифс
      31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4Детройт Ред Уингз
      22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Детройт Ред Уингз
      28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 6Торонто Мэйпл Лифс
      13.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
      02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
      24.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
      07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
      12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз79411334216332-23212075,9
      2 Колорадо Эвеланш7945641518302-22211673,4
      3 Каролина Харрикейнз8045612620268-19611270,0
      4 Торонто Мэйпл Лифс8043631621307-25111169,4
      5 Миннесота Уайлд79361054321300-24510969,0
      6 Сент-Луис Блюз8043423820304-23010968,1
      7 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
      8 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
      9 Тампа-Бэй Лайтнинг79371025322275-22310667,1
      10 Бостон Брюинз7938922325244-21310365,2
      11 Питтсбург Пингвинз8036637424266-22110163,1
      12 Вашингтон Кэпиталз7935453923271-23310063,3
      13 Эдмонтон Ойлерз7937541527277-2459862,0
      14 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      15 Нэшвилл Предаторз7935632429253-2389459,5
      16 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
      17 Вегас Голден Найтс7933542431254-2379057,0
      18 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
      19 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      20 Нью-Йорк Айлендерс7932126434218-2298050,6
      21 Коламбус Блю Джекетс7925743436253-2897950,0
      22 Сан-Хосе Шаркс7922733935208-2517648,1
      23 Анахайм Дакс8021545936225-2657446,3
      24 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      25 Детройт Ред Уингз8020832839225-3067245,0
      26 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
      27 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      28 Нью-Джерси Дэвилз7919535344238-2916239,2
      29 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      30 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2
      31 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
      32 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Восточная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз79411334216332-23212075,9
      2 Каролина Харрикейнз8045612620268-19611270,0
      3 Торонто Мэйпл Лифс8043631621307-25111169,4
      4 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
      5 Тампа-Бэй Лайтнинг79371025322275-22310667,1
      6 Бостон Брюинз7938922325244-21310365,2
      7 Питтсбург Пингвинз8036637424266-22110163,1
      8 Вашингтон Кэпиталз7935453923271-23310063,3
      9 Нью-Йорк Айлендерс7932126434218-2298050,6
      10 Коламбус Блю Джекетс7925743436253-2897950,0
      11 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      12 Детройт Ред Уингз8020832839225-3067245,0
      13 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
      14 Нью-Джерси Дэвилз7919535344238-2916239,2
      15 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      16 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Западная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш7945641518302-22211673,4
      2 Миннесота Уайлд79361054321300-24510969,0
      3 Сент-Луис Блюз8043423820304-23010968,1
      4 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
      5 Эдмонтон Ойлерз7937541527277-2459862,0
      6 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      7 Нэшвилл Предаторз7935632429253-2389459,5
      8 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
      9 Вегас Голден Найтс7933542431254-2379057,0
      10 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
      11 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      12 Сан-Хосе Шаркс7922733935208-2517648,1
      13 Анахайм Дакс8021545936225-2657446,3
      14 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      15 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2
      16 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
      Столичный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Каролина Харрикейнз8045612620268-19611270,0
      2 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
      3 Питтсбург Пингвинз8036637424266-22110163,1
      4 Вашингтон Кэпиталз7935453923271-23310063,3
      5 Нью-Йорк Айлендерс7932126434218-2298050,6
      6 Коламбус Блю Джекетс7925743436253-2897950,0
      7 Нью-Джерси Дэвилз7919535344238-2916239,2
      8 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      Атлантический дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз79411334216332-23212075,9
      2 Торонто Мэйпл Лифс8043631621307-25111169,4
      3 Тампа-Бэй Лайтнинг79371025322275-22310667,1
      4 Бостон Брюинз7938922325244-21310365,2
      5 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      6 Детройт Ред Уингз8020832839225-3067245,0
      7 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
      8 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Центральный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш7945641518302-22211673,4
      2 Миннесота Уайлд79361054321300-24510969,0
      3 Сент-Луис Блюз8043423820304-23010968,1
      4 Нэшвилл Предаторз7935632429253-2389459,5
      5 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
      6 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      7 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      8 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
      2 Эдмонтон Ойлерз7937541527277-2459862,0
      3 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      4 Вегас Голден Найтс7933542431254-2379057,0
      5 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
      6 Сан-Хосе Шаркс7922733935208-2517648,1
      7 Анахайм Дакс8021545936225-2657446,3
      8 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2

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