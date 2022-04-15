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Среда 27 апреля

02:00  ru Майами - Атланта 02:00  ru Рейнджерс - Каролина 02:00  ru Вашингтон Кэпиталз - Айлендерс 02:00  ru Питтсбург - Эдмонтон
02:00  ru Бостон - Флорида 02:00  ru Тампа - Коламбус 02:00  ru Оттава - Нью-Джерси 02:00  ru Торонто - Детройт
02:30  ru Мемфис - Миннесота 03:00  ru Миннесота - Аризона 03:00  ru Нэшвилл - Калгари 03:30  ru Даллас - Вегас
04:30  ru Колорадо - Сент-Луис 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Ванкувер - Сиэтл 05:30  ru Сан-Хосе - Анахайм
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Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вашингтон Кэпиталз
      Вашингтон
      Нью-Йорк Айлендерс
      Нью-Йорк
      30РоссияврИлья Самсонов
      41ЧехияврВитек Ванечек
      2КанадазщДжастин Шульц
      3СШАзщНик Дженсен
      9РоссиязщДмитрий Орлов
      42СловакиязщМартин Фегервары
      57СШАзщТревор ван Римсдайк
      74СШАзщДжон Карлсон
      8РоссиянпАлександр Овечкин
      19ШвециянпНиклас Бекстрём
      20ДаниянпЛарс Эллер
      21СШАнпГарнет Хэтэуэй
      22ШвециянпЮхан Ларссон
      26СШАнпНик Дауд
      39КанаданпЭнтони Манта
      43КанаданпТом Уилсон
      73СШАнпКонор Шири
      77СШАнпТи Джей Оши
      90ШвециянпМаркус Юханссон
      92РоссиянпЕвгений Кузнецов
      30РоссияврИлья Сорокин
      40РоссияврСемён Варламов
      3КанадазщАдам Пелеч
      4СШАзщЭнди Грин
      6КанадазщРайан Пулок
      8КанадазщНоа Добсон
      25ШвециязщСебастьян Ахо
      33СловакиязщЗдено Хара
      11СШАнпЗак Паризе
      12КанаданпДжош Бейли
      13КанаданпМэтью Барзал
      17КанаданпМэтт Мартин
      20СШАнпКиффер Беллоуз
      21СШАнпКайл Палмьери
      26СШАнпОливер Вальстрём
      27СШАнпАндерс Ли
      29СШАнпБрок Нельсон
      32КанаданпРосс Джонстон
      36ФинляндиянпОтто Койвула
      53КанаданпКейси Сизикас
      Главные тренеры
      СШАПитер Лавиолетт
      КанадаБарри Тротц
      История личных встреч
      16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
      15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 2Вашингтон Кэпиталз
      28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 0Нью-Йорк Айлендерс
      25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 6Вашингтон Кэпиталз
      23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 1 БВашингтон Кэпиталз
      07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 0Вашингтон Кэпиталз
      02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс8 : 4Вашингтон Кэпиталз
      17.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
      29.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
      27.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2Нью-Йорк Айлендерс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз79411334216332-23212075,9
      2 Колорадо Эвеланш7945641518302-22211673,4
      3 Каролина Харрикейнз8045612620268-19611270,0
      4 Торонто Мэйпл Лифс8043631621307-25111169,4
      5 Миннесота Уайлд79361054321300-24510969,0
      6 Сент-Луис Блюз8043423820304-23010968,1
      7 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
      8 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
      9 Тампа-Бэй Лайтнинг79371025322275-22310667,1
      10 Бостон Брюинз7938922325244-21310365,2
      11 Питтсбург Пингвинз8036637424266-22110163,1
      12 Вашингтон Кэпиталз7935453923271-23310063,3
      13 Эдмонтон Ойлерз7937541527277-2459862,0
      14 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      15 Нэшвилл Предаторз7935632429253-2389459,5
      16 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
      17 Вегас Голден Найтс7933542431254-2379057,0
      18 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
      19 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      20 Нью-Йорк Айлендерс7932126434218-2298050,6
      21 Коламбус Блю Джекетс7925743436253-2897950,0
      22 Сан-Хосе Шаркс7922733935208-2517648,1
      23 Анахайм Дакс8021545936225-2657446,3
      24 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      25 Детройт Ред Уингз8020832839225-3067245,0
      26 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
      27 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      28 Нью-Джерси Дэвилз7919535344238-2916239,2
      29 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      30 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2
      31 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
      32 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Восточная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз79411334216332-23212075,9
      2 Каролина Харрикейнз8045612620268-19611270,0
      3 Торонто Мэйпл Лифс8043631621307-25111169,4
      4 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
      5 Тампа-Бэй Лайтнинг79371025322275-22310667,1
      6 Бостон Брюинз7938922325244-21310365,2
      7 Питтсбург Пингвинз8036637424266-22110163,1
      8 Вашингтон Кэпиталз7935453923271-23310063,3
      9 Нью-Йорк Айлендерс7932126434218-2298050,6
      10 Коламбус Блю Джекетс7925743436253-2897950,0
      11 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      12 Детройт Ред Уингз8020832839225-3067245,0
      13 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
      14 Нью-Джерси Дэвилз7919535344238-2916239,2
      15 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      16 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Западная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш7945641518302-22211673,4
      2 Миннесота Уайлд79361054321300-24510969,0
      3 Сент-Луис Блюз8043423820304-23010968,1
      4 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
      5 Эдмонтон Ойлерз7937541527277-2459862,0
      6 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      7 Нэшвилл Предаторз7935632429253-2389459,5
      8 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
      9 Вегас Голден Найтс7933542431254-2379057,0
      10 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
      11 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      12 Сан-Хосе Шаркс7922733935208-2517648,1
      13 Анахайм Дакс8021545936225-2657446,3
      14 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      15 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2
      16 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
      Столичный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Каролина Харрикейнз8045612620268-19611270,0
      2 Нью-Йорк Рейнджерс7943443322245-19710868,4
      3 Питтсбург Пингвинз8036637424266-22110163,1
      4 Вашингтон Кэпиталз7935453923271-23310063,3
      5 Нью-Йорк Айлендерс7932126434218-2298050,6
      6 Коламбус Блю Джекетс7925743436253-2897950,0
      7 Нью-Джерси Дэвилз7919535344238-2916239,2
      8 Филадельфия Флайерз8020414744209-2906138,1
      Атлантический дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз79411334216332-23212075,9
      2 Торонто Мэйпл Лифс8043631621307-25111169,4
      3 Тампа-Бэй Лайтнинг79371025322275-22310667,1
      4 Бостон Брюинз7938922325244-21310365,2
      5 Баффало Сэйбрз8025333838229-2837345,6
      6 Детройт Ред Уингз8020832839225-3067245,0
      7 Оттава Сенаторз7925332541218-2566943,7
      8 Монреаль Канадиенс8014332949207-3145131,9
      Центральный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш7945641518302-22211673,4
      2 Миннесота Уайлд79361054321300-24510969,0
      3 Сент-Луис Блюз8043423820304-23010968,1
      4 Нэшвилл Предаторз7935632429253-2389459,5
      5 Даллас Старз79301042330228-2389358,9
      6 Виннипег Джетс7929524732241-2538352,5
      7 Чикаго Блэкхоукс8016652942213-2856540,6
      8 Аризона Койотс7916514350193-3035132,3
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Калгари Флэймз7944322820285-19810868,4
      2 Эдмонтон Ойлерз7937541527277-2459862,0
      3 Лос-Анджелес Кингз8034544627232-2309660,0
      4 Вегас Голден Найтс7933542431254-2379057,0
      5 Ванкувер Кэнакс7931434730239-2298755,1
      6 Сан-Хосе Шаркс7922733935208-2517648,1
      7 Анахайм Дакс8021545936225-2657446,3
      8 Сиэтл Кракен7822131546205-2715837,2

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