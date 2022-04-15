Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
27 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада);
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|30
|вр
|Илья Самсонов
|41
|вр
|Витек Ванечек
|2
|зщ
|Джастин Шульц
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|9
|зщ
|Дмитрий Орлов
|42
|зщ
|Мартин Фегервары
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|8
|нп
|Александр Овечкин
|19
|нп
|Никлас Бекстрём
|20
|нп
|Ларс Эллер
|21
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|22
|нп
|Юхан Ларссон
|26
|нп
|Ник Дауд
|39
|нп
|Энтони Манта
|43
|нп
|Том Уилсон
|73
|нп
|Конор Шири
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|4
|зщ
|Энди Грин
|6
|зщ
|Райан Пулок
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|33
|зщ
|Здено Хара
|11
|нп
|Зак Паризе
|12
|нп
|Джош Бейли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|20
|нп
|Киффер Беллоуз
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
|27
|нп
|Андерс Ли
|29
|нп
|Брок Нельсон
|32
|нп
|Росс Джонстон
|36
|нп
|Отто Койвула
|53
|нп
|Кейси Сизикас
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Барри Тротц
История личных встреч
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|02.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|27.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|79
|41
|13
|3
|4
|2
|16
|332-232
|120
|75,9
|2
|Колорадо Эвеланш
|79
|45
|6
|4
|1
|5
|18
|302-222
|116
|73,4
|3
|Каролина Харрикейнз
|80
|45
|6
|1
|2
|6
|20
|268-196
|112
|70,0
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|43
|6
|3
|1
|6
|21
|307-251
|111
|69,4
|5
|Миннесота Уайлд
|79
|36
|10
|5
|4
|3
|21
|300-245
|109
|69,0
|6
|Сент-Луис Блюз
|80
|43
|4
|2
|3
|8
|20
|304-230
|109
|68,1
|7
|Калгари Флэймз
|79
|44
|3
|2
|2
|8
|20
|285-198
|108
|68,4
|8
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|43
|4
|4
|3
|3
|22
|245-197
|108
|68,4
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|79
|37
|10
|2
|5
|3
|22
|275-223
|106
|67,1
|10
|Бостон Брюинз
|79
|38
|9
|2
|2
|3
|25
|244-213
|103
|65,2
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|36
|6
|3
|7
|4
|24
|266-221
|101
|63,1
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|79
|35
|4
|5
|3
|9
|23
|271-233
|100
|63,3
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|37
|5
|4
|1
|5
|27
|277-245
|98
|62,0
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|34
|5
|4
|4
|6
|27
|232-230
|96
|60,0
|15
|Нэшвилл Предаторз
|79
|35
|6
|3
|2
|4
|29
|253-238
|94
|59,5
|16
|Даллас Старз
|79
|30
|10
|4
|2
|3
|30
|228-238
|93
|58,9
|17
|Вегас Голден Найтс
|79
|33
|5
|4
|2
|4
|31
|254-237
|90
|57,0
|18
|Ванкувер Кэнакс
|79
|31
|4
|3
|4
|7
|30
|239-229
|87
|55,1
|19
|Виннипег Джетс
|79
|29
|5
|2
|4
|7
|32
|241-253
|83
|52,5
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|79
|32
|1
|2
|6
|4
|34
|218-229
|80
|50,6
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|25
|7
|4
|3
|4
|36
|253-289
|79
|50,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|79
|22
|7
|3
|3
|9
|35
|208-251
|76
|48,1
|23
|Анахайм Дакс
|80
|21
|5
|4
|5
|9
|36
|225-265
|74
|46,3
|24
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|25
|Детройт Ред Уингз
|80
|20
|8
|3
|2
|8
|39
|225-306
|72
|45,0
|26
|Оттава Сенаторз
|79
|25
|3
|3
|2
|5
|41
|218-256
|69
|43,7
|27
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|16
|6
|5
|2
|9
|42
|213-285
|65
|40,6
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|19
|5
|3
|5
|3
|44
|238-291
|62
|39,2
|29
|Филадельфия Флайерз
|80
|20
|4
|1
|4
|7
|44
|209-290
|61
|38,1
|30
|Сиэтл Кракен
|78
|22
|1
|3
|1
|5
|46
|205-271
|58
|37,2
|31
|Аризона Койотс
|79
|16
|5
|1
|4
|3
|50
|193-303
|51
|32,3
|32
|Монреаль Канадиенс
|80
|14
|3
|3
|2
|9
|49
|207-314
|51
|31,9
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|79
|41
|13
|3
|4
|2
|16
|332-232
|120
|75,9
|2
|Каролина Харрикейнз
|80
|45
|6
|1
|2
|6
|20
|268-196
|112
|70,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|43
|6
|3
|1
|6
|21
|307-251
|111
|69,4
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|43
|4
|4
|3
|3
|22
|245-197
|108
|68,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|79
|37
|10
|2
|5
|3
|22
|275-223
|106
|67,1
|6
|Бостон Брюинз
|79
|38
|9
|2
|2
|3
|25
|244-213
|103
|65,2
|7
|Питтсбург Пингвинз
|80
|36
|6
|3
|7
|4
|24
|266-221
|101
|63,1
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|79
|35
|4
|5
|3
|9
|23
|271-233
|100
|63,3
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|79
|32
|1
|2
|6
|4
|34
|218-229
|80
|50,6
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|25
|7
|4
|3
|4
|36
|253-289
|79
|50,0
|11
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|12
|Детройт Ред Уингз
|80
|20
|8
|3
|2
|8
|39
|225-306
|72
|45,0
|13
|Оттава Сенаторз
|79
|25
|3
|3
|2
|5
|41
|218-256
|69
|43,7
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|19
|5
|3
|5
|3
|44
|238-291
|62
|39,2
|15
|Филадельфия Флайерз
|80
|20
|4
|1
|4
|7
|44
|209-290
|61
|38,1
|16
|Монреаль Канадиенс
|80
|14
|3
|3
|2
|9
|49
|207-314
|51
|31,9
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|79
|45
|6
|4
|1
|5
|18
|302-222
|116
|73,4
|2
|Миннесота Уайлд
|79
|36
|10
|5
|4
|3
|21
|300-245
|109
|69,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|80
|43
|4
|2
|3
|8
|20
|304-230
|109
|68,1
|4
|Калгари Флэймз
|79
|44
|3
|2
|2
|8
|20
|285-198
|108
|68,4
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|37
|5
|4
|1
|5
|27
|277-245
|98
|62,0
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|34
|5
|4
|4
|6
|27
|232-230
|96
|60,0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|79
|35
|6
|3
|2
|4
|29
|253-238
|94
|59,5
|8
|Даллас Старз
|79
|30
|10
|4
|2
|3
|30
|228-238
|93
|58,9
|9
|Вегас Голден Найтс
|79
|33
|5
|4
|2
|4
|31
|254-237
|90
|57,0
|10
|Ванкувер Кэнакс
|79
|31
|4
|3
|4
|7
|30
|239-229
|87
|55,1
|11
|Виннипег Джетс
|79
|29
|5
|2
|4
|7
|32
|241-253
|83
|52,5
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|79
|22
|7
|3
|3
|9
|35
|208-251
|76
|48,1
|13
|Анахайм Дакс
|80
|21
|5
|4
|5
|9
|36
|225-265
|74
|46,3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|16
|6
|5
|2
|9
|42
|213-285
|65
|40,6
|15
|Сиэтл Кракен
|78
|22
|1
|3
|1
|5
|46
|205-271
|58
|37,2
|16
|Аризона Койотс
|79
|16
|5
|1
|4
|3
|50
|193-303
|51
|32,3
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|80
|45
|6
|1
|2
|6
|20
|268-196
|112
|70,0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|43
|4
|4
|3
|3
|22
|245-197
|108
|68,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|80
|36
|6
|3
|7
|4
|24
|266-221
|101
|63,1
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|79
|35
|4
|5
|3
|9
|23
|271-233
|100
|63,3
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|79
|32
|1
|2
|6
|4
|34
|218-229
|80
|50,6
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|25
|7
|4
|3
|4
|36
|253-289
|79
|50,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|19
|5
|3
|5
|3
|44
|238-291
|62
|39,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|80
|20
|4
|1
|4
|7
|44
|209-290
|61
|38,1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|79
|41
|13
|3
|4
|2
|16
|332-232
|120
|75,9
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|43
|6
|3
|1
|6
|21
|307-251
|111
|69,4
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|79
|37
|10
|2
|5
|3
|22
|275-223
|106
|67,1
|4
|Бостон Брюинз
|79
|38
|9
|2
|2
|3
|25
|244-213
|103
|65,2
|5
|Баффало Сэйбрз
|80
|25
|3
|3
|3
|8
|38
|229-283
|73
|45,6
|6
|Детройт Ред Уингз
|80
|20
|8
|3
|2
|8
|39
|225-306
|72
|45,0
|7
|Оттава Сенаторз
|79
|25
|3
|3
|2
|5
|41
|218-256
|69
|43,7
|8
|Монреаль Канадиенс
|80
|14
|3
|3
|2
|9
|49
|207-314
|51
|31,9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|79
|45
|6
|4
|1
|5
|18
|302-222
|116
|73,4
|2
|Миннесота Уайлд
|79
|36
|10
|5
|4
|3
|21
|300-245
|109
|69,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|80
|43
|4
|2
|3
|8
|20
|304-230
|109
|68,1
|4
|Нэшвилл Предаторз
|79
|35
|6
|3
|2
|4
|29
|253-238
|94
|59,5
|5
|Даллас Старз
|79
|30
|10
|4
|2
|3
|30
|228-238
|93
|58,9
|6
|Виннипег Джетс
|79
|29
|5
|2
|4
|7
|32
|241-253
|83
|52,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|16
|6
|5
|2
|9
|42
|213-285
|65
|40,6
|8
|Аризона Койотс
|79
|16
|5
|1
|4
|3
|50
|193-303
|51
|32,3
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|79
|44
|3
|2
|2
|8
|20
|285-198
|108
|68,4
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|37
|5
|4
|1
|5
|27
|277-245
|98
|62,0
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|34
|5
|4
|4
|6
|27
|232-230
|96
|60,0
|4
|Вегас Голден Найтс
|79
|33
|5
|4
|2
|4
|31
|254-237
|90
|57,0
|5
|Ванкувер Кэнакс
|79
|31
|4
|3
|4
|7
|30
|239-229
|87
|55,1
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|79
|22
|7
|3
|3
|9
|35
|208-251
|76
|48,1
|7
|Анахайм Дакс
|80
|21
|5
|4
|5
|9
|36
|225-265
|74
|46,3
|8
|Сиэтл Кракен
|78
|22
|1
|3
|1
|5
|46
|205-271
|58
|37,2