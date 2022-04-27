Монако - Олимпиакос прямая трансляция 27.04.2022
27 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 3-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - Олимпиакос, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 3-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Звездан Митрович
|Саша Обрадович
|Георгиос Барцокас
История личных встреч
|22.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|72 : 96
|20.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|71 : 54
|23.03.2022
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 31
|92 : 72
|05.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|86 : 65
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан48 : 64
Анадолу Эфес
Олимпия Милан73 : 66
Анадолу Эфес
Анадолу Эфес26.04
Олимпия Милан
Анадолу Эфес28.04
Олимпия Милан
1
1
121
130
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона77 : 67
Бавария
Барселона75 : 90
Бавария
Бавария27.04
Барселона
Бавария29.04
Барселона
1
1
152
157
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос71 : 54
Монако
Олимпиакос72 : 96
Монако
Монако27.04
Олимпиакос
Монако29.04
Олимпиакос
1
1
143
150
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид84 : 74
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив26.04
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив28.04
Реал Мадрид
2
0
179
140
1/2 финала
|Метка
|TBC
|19.05
За 3-е место
|Метка
|TBC
|21.05
Финал
|Метка
|TBC
|21.05