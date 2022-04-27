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19:00  ru Фиорентина - Удинезе 19:00  ru Салернитана - Венеция 20:00  ru Бавария - Барселона 21:15  ru Болонья - Интер
21:15  ru Аталанта - Торино 21:45  ru Мидлсбро - Кардифф 22:00  ru Монако - Олимпиакос 22:00  ru Ливерпуль - Вильярреал
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Бавария - Барселона прямая трансляция 27.04.2022

27 апреля 2022, среда. 20:00 МСК. Евролига, 1/4 финала. 3-й матч
Бавария
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бавария - Барселона, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 3-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Италия Андреа Тринкьери
Литва Шарунас Ясикявичюс
История личных встреч
21.04.2022 Евролига 1/4 финала Барселона75 : 90Бавария
19.04.2022 Евролига 1/4 финала Барселона77 : 67Бавария
01.02.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 Барселона71 : 66Бавария
07.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Бавария72 : 80Барселона
09.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 34 Барселона72 : 82Бавария
30.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Бавария90 : 77Барселона
06.03.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 28 Барселона83 : 80Бавария
20.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 Бавария67 : 77Барселона
21.03.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 28 Бавария73 : 71Барселона
18.10.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 Барселона83 : 73Бавария
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
73 : 66
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
26.04
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
28.04
1
1
121
130
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
75 : 90
Бавария
Барселона
27.04
Бавария
Барселона
29.04
1
1
152
157
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
72 : 96
Монако
Олимпиакос
27.04
Монако
Олимпиакос
29.04
1
1
143
150
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
26.04
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
28.04
2
0
179
140
1/2 финала
Метка
TBC 19.05
За 3-е место
Метка
TBC 21.05
Финал
Метка
TBC 21.05

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