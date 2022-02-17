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Лейпциг - Рейнджерс 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
28 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
РБ Лейпциг
Рейнджерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Рейнджерс, которое состоится 28 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг, Германия
      Рейнджерс
      Глазго, Шотландия
      Главные тренеры
      Германия Доменико Тедеско
      Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A07
      		 Шериф (Молдавия)
      Брага (Португалия)
      Шериф
      Брага
      2 : 0
      Брага
      Шериф
      2 : 0 3 : 2
      1
      1
      2
      2
      A06
      		 Боруссия Д (Германия)
      Рейнджерс (Шотландия)
      Боруссия Д
      Рейнджерс
      2 : 4
      Рейнджерс
      Боруссия Д
      2 : 2
      0
      1
      4
      6
      A05
      		 Зенит (Россия)
      Бетис (Испания)
      Зенит
      Бетис
      2 : 3
      Бетис
      Зенит
      0 : 0
      0
      1
      2
      3
      A04
      		 Барселона (Испания)
      Наполи (Италия)
      Барселона
      Наполи
      1 : 1
      Наполи
      Барселона
      2 : 4
      1
      0
      5
      3
      A08
      		 Порту (Португалия)
      Лацио (Италия)
      Порту
      Лацио
      2 : 1
      Лацио
      Порту
      2 : 2
      1
      0
      4
      3
      A02
      		 Аталанта (Италия)
      Олимпиакос (Греция)
      Аталанта
      Олимпиакос
      2 : 1
      Олимпиакос
      Аталанта
      0 : 3
      2
      0
      5
      1
      A01
      		 Севилья (Испания)
      Динамо З (Хорватия)
      Севилья
      Динамо З
      3 : 1
      Динамо З
      Севилья
      1 : 0
      1
      1
      3
      2
      A03
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Реал Сосьедад (Испания)
      РБ Лейпциг
      Реал Сосьедад
      2 : 2
      Реал Сосьедад
      РБ Лейпциг
      1 : 3
      1
      0
      5
      3
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B03
      		 Порту (Португалия)
      Лион (Франция)
      Порту
      Лион
      0 : 1
      Лион
      Порту
      1 : 1
      0
      1
      1
      2
      B08
      		 Бетис (Испания)
      Айнтрахт Ф (Германия)
      Бетис
      Айнтрахт Ф
      1 : 2
      Айнтрахт Ф
      Бетис
      1 : 1 ДВ
      0
      1
      2
      3
      B07
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Спартак М (Россия)
      РБ Лейпциг
      Спартак М
      10.03
      Спартак М
      РБ Лейпциг
      17.03
      0
      0
      0
      0
      B05
      		 Севилья (Испания)
      Вест Хэм Юнайтед (Англия)
      Севилья
      Вест Хэм Юнайтед
      1 : 0
      Вест Хэм Юнайтед
      Севилья
      2 : 0 ДВ
      1
      1
      1
      2
      B06
      		 Барселона (Испания)
      Галатасарай (Турция)
      Барселона
      Галатасарай
      0 : 0
      Галатасарай
      Барселона
      1 : 2
      1
      0
      2
      1
      B04
      		 Аталанта (Италия)
      Байер (Германия)
      Аталанта
      Байер
      3 : 2
      Байер
      Аталанта
      0 : 1
      2
      0
      4
      2
      B01
      		 Рейнджерс (Шотландия)
      Црвена Звезда (Сербия)
      Рейнджерс
      Црвена Звезда
      3 : 0
      Црвена Звезда
      Рейнджерс
      2 : 1
      1
      1
      4
      2
      B02
      		 Брага (Португалия)
      Монако (Монако)
      Брага
      Монако
      2 : 0
      Монако
      Брага
      1 : 1
      1
      0
      3
      1
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF1
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Аталанта (Италия)
      РБ Лейпциг
      Аталанта
      1 : 1
      Аталанта
      РБ Лейпциг
      0 : 2
      1
      0
      3
      1
      QF2
      		 Айнтрахт Ф (Германия)
      Барселона (Испания)
      Айнтрахт Ф
      Барселона
      1 : 1
      Барселона
      Айнтрахт Ф
      2 : 3
      1
      0
      4
      3
      QF4
      		 Брага (Португалия)
      Рейнджерс (Шотландия)
      Брага
      Рейнджерс
      1 : 0
      Рейнджерс
      Брага
      3 : 1 ДВ
      1
      1
      2
      3
      QF3
      		 Вест Хэм Юнайтед (Англия)
      Лион (Франция)
      Вест Хэм Юнайтед
      Лион
      1 : 1
      Лион
      Вест Хэм Юнайтед
      0 : 3
      1
      0
      4
      1
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Рейнджерс (Шотландия)
      РБ Лейпциг
      Рейнджерс
      28.04
      Рейнджерс
      РБ Лейпциг
      05.05
      0
      0
      0
      0
      SF2
      		 Вест Хэм Юнайтед (Англия)
      Айнтрахт Ф (Германия)
      Вест Хэм Юнайтед
      Айнтрахт Ф
      28.04
      Айнтрахт Ф
      Вест Хэм Юнайтед
      05.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		18.05

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